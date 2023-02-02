Рязанское правительство будет сотрудничать с Российским союзом туриндустрии

В Рязанском театре драмы 2 февраля стартовал первый день работы проекта «Музейные маршруты России». В стенах театра собрались около 500 музейных работников со всей России, чтобы поделиться собственным опытом и обсудить стратегии развития туризма.
В рамках проекта правительство Рязанской области в лице губернатора Павла Малкова подписало соглашение о сотрудничестве с Российским союзом туриндустрии в лице вице-президента союза Ольги Санаевой.
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник заключил соглашения с министерством культуры Тульской области и Российским этнографическим музеем. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник подписал соглашение с Псковским государственным объединенным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником, Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник с Национальным музеем Республики Татарстан.
В рамках соглашений будет проходить взаимодействие сторон по реализации мероприятий проекта «Музейные маршруты России» по основным направлениям: формирование новых музейных маршрутов для интенсивного развития туризма в России, сохранение культурного и исторического наследия, привлечение внимания путешественников к уникальным историко-культурным и музейным объектам страны.
Участников проекта ждет насыщенная программа. Сегодня они примут участие в пленарном заседании «Между музеем и театром: пространство арт-коллабораций», познакомятся с региональным событийным календарем области и её музеями, посетят Рязанский художественный музей, Мемориальный музей-усадьбу академика И.П. Павлова, обзорные экскурсии по городу.
Завтра гостей города ждет панельная дискуссия «Музеи в современном информационном пространстве», интерактивный семинар «Эффективное взаимодействие с целевой аудиторией и выявление информационных рисков».
Напомним, Всероссийский проект «Музейные маршруты России» стартовал в 2021 году. Его целью является привлечь внимание широкой аудитории к уникальному культурно-историческому наследию России, а также найти современные инструменты и механизмы продвижения музеев.
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