Рязанское отделение партии «СР — За Правду» прокомментировало введение QR-кодов

30 ноября в региональном отделении партии «Справедливая Россия — За Правду» прошла пресс-конференция, посвященная рассмотрению в Рязанской областной Думе первого федерального законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”», который вводит использование QR-кодов в общественных местах и на авиа- и железнодорожном транспорте.

Рязанские парламентарии рассматривали этот законопроект одними из первых в стране и приняли его большинством голосов на заседании Областной Думы 23 ноября 2021 года. Фракция «Справедливая Россия – За Правду», одна из немногих, голосовала против принудительного повсеместного куар-кодирования.

Председатель регионального отделения партии, депутат Областной Думы Григорий Парсентьев считает, что, в первую очередь, был неправильно воспринят посыл, заданный спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Законопроект был направлен в регионы именно для РАССМОТРЕНИЯ, то есть обсуждения, внесения замечаний и предложений, а не безусловного голосования («за», «против» и «воздержался») в общем пакете законопроектов.

Как резюмировал Григорий Парсентьев, «по факту, дискуссии и обсуждения именно самого законопроекта, как и заседания Областной Думы, к сожалению, не получилось: все, кто хотел сказать по теме вопроса, высказали свое оценочное суждение».

«При рассмотрении законопроектов, которые касаются жизни и здоровья всех граждан Российской Федерации, нужна достаточно объективная социальная и социологическая подоснова, которую перед рассмотрением законопроекта Правительство должно было предоставить законодательным собраниям Российской Федерации, — чего сделано не было. Поэтому все этот законопроект рассматривали с точки зрения своего личного опыта, информации из СМИ и соцсетей. То есть это исключительно оценочное суждение каждого депутата. Рассматривать такие серьезные законопроекты, которые влияют на жизнь и здоровье людей, я считаю, без социологии и статистики нельзя. Поэтому я высказал те конкретные вещи, которые в законопроекте не отражены, которые будут потом, в случае принятия этого законопроекта, формироваться под законными актами», – прокомментировал Григорий Александрович.

Также им было акцентировано, что совершенно не понятен и не проработан ряд кардинальных вопросов. Например, как принятие этого законопроекта повлияет на уменьшение заболеваемости и смертности в Российской Федерации. Как будет фиксироваться перенесенное заболевание в случае необращения в официальное медицинское учреждение, т.е. в поликлинику («По моей информации – и как депутата в том числе, и по собственному опыту – в стране достаточное количество людей с очень похожей проблемой: у них антитела есть, они перенесли заболевание, в базе их нет», — сказал Парсентьев. Многим из них, на свой страх и риск, приходится делать прививку, потому что их вынуждает к этому сегодняшняя ситуация. Но никаких гарантий никто никому не дает). Как будет формироваться медотвод, при наличии которого человек все же попадает в базу; есть ли в связи с этим регламенты; какая комиссия и где и какой врач, учитывая загруженность первичного звена, будет принимать на себя ответственность за последствия.

Между тем, депутат фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Кузнецов, дипломированный эпидемиолог и выпускник биофака МГУ, направил соответствующие запросы главам профильных ведомств – министрам здравоохранения, социальной политики и труда, в Роспотребнадзор. Ответов на поставленные вопросы до сих пор нет. Законопроект рассматривается, по сути, без какой-либо информации.

Нужно конструктивно и по существу подходить к данному вопросу, с точки зрения именно борьбы с пандемией, считают члены фракции «Справедливая Россия — За Правду». Доверие к государственным органам при таких подходах, как сейчас, к сожалению, резко снижается. При нынешних методах часть населения рассматривает данный законопроект как создание цифровых паспортов на население с точки зрения определенного контроля за населением.

«Наша задача – я лично свою задачу, в том числе и как депутат областной Думы, рассматриваю с точки зрения поддержания авторитета государственных органов, это такая базовая хорда государства, без которой государство может просто распасться. Поэтому я и цитировал слова Марка, что должно быть определенное единение в народе. А нас по факту такими вещами разъединяют», – подытожил Парсентьев.

Отзывы законодательных заксобраний будут направлены в Государственную Думу перед первым чтением законопроекта.