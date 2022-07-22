Рязанское министерство сообщило итоги проверки жалобы беженцев на условия в ПВР

Сегодня сотрудники министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области в очередной раз провели выездную проверку, в связи с обращением граждан, проживающих в ПВР «Золотая миля», поступившее 5 июля 2022 года.

Сведения, указанные в обращении, не подтвердились.

ПВР «Золотая миля» функционирует на базе частной гостиницы.

На содержание проживающих граждан выделяется 1328 руб. в сутки на человека, из них на временное размещение 913 руб., на питание — 415 руб. за счет средств резервного фонда Правительства Рязанской области с последующим возмещением из федерального бюджета.

В настоящее время ребенок с особенности в развитии проходит медкомиссию на подтверждение группы инвалидности (установлена в Украине). Жалоб на неоказание медицинской помощи или на необеспечение лекарственными препаратами в Минздрав Рязанской области и в городскую детскую поликлинику № 2 (к которой прикреплено обслуживание данного ПВР) не поступало. За счет средств Рязанского областного фонда поддержки населения приобретены и переданы в ПВР лекарственное средство, необходимое ребенку. После подтверждения группы инвалидности, ребенок будет обеспечен медицинскими услугами и лекарственными препаратами за счет региональной льготы.

Питьевая вода находится на каждом этаже гостиницы, которая заменяется по ее окончании. Жалобы на качество питания поступали более двух месяцев назад, на основании которых директор ПВР связывалась с поставщиком (МП «Детское питание») по вопросу усиления контроля качества поставляемого питания. В дальнейшем к питанию нареканий и жалоб от проживающих не поступало.

Финансирование питания осуществляется за счет субсидий из резервного фонда Правительства Рязанской области.

Все проживающие при размещении в ПВР были обеспечены sim-картой, при расходовании средств гражданами пополнение счета осуществляется самостоятельно. В ПВР в свободном доступе телефон для звонков по городу.

За счет средств Рязанского областного фонда поддержки населения для граждан, проживающих в ПВР, приобретена необходимая одежда и обувь. Согласно заявке социального координатора 18.07.22 в ПРВ поступили дополнительно вещи и обувь, приобретенные за счет Рязанского областного фонда поддержки населения на сумму 618748,0 руб., для вновь прибывших граждан.

Прибывшие граждане получают денежную помощь на оформление документов, в том числе: изготовление фотографий, перевод документов, а также приобретение билетов.

Ситуация находится на ежедневном контроле министерства, информация постоянно обновляется.