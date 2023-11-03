Рязанским водителям пришли первые штрафы с камер патрульного автомобиля

Рязанские водители сообщили о первых штрафах с камеры патрульного автомобиля.

Пост об этом опубликовала группа «Подслушано у водителей Рязани».

«Первый раз пришел штраф с камеры движущегося на встречу патрульного автомобиля», — написал автор сообщения.

На снимке видно, что нарушение зафиксировано на трассе Рязань – Скопин. В комментариях автомобилисты написали, что это не первый штраф, который был зафиксирован таким же методом на этой дороге.

Напомним, ранее стало известно, что на рязанских дорогах установили новую систему фиксации нарушений «Автоураган».