Рязанским священникам вручили Патриаршие награды в Пасху

В Рождественском соборе Рязани 20 апреля в праздник светлого Христова Воскресения прошла Пасхальную вечерню. Об этом сообщает Рязанская епархия.

За богослужением нескольким клирикам епархии за усердное служение Церкви к празднику Пасхи были вручены Патриаршие награды. Игумен Лука (Степанов) был удостоен права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Иже херувимы…»

Игумен Исаакий (Иванов) был награжден правом ношения наперсного креста с украшениями.

Реклама

Иерей Димитрий Антонов и иерей Димитрий Фетисов были награждены правом ношения палицы.

На службе присутствовал губернатор Рязанской области Павел Малков.