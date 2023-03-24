Рязанским судьям вручили служебные удостоверения

24 марта в Рязанском областном суде состоялось вручение служебных удостоверений председателю Старожиловского районного суда Рязанской области А. В. Евдокимову, заместителю председателя Касимовского районного суда Рязанской области Т. Н. Шитовой, судьям Рязанского областного суда Ю. А. Крайневой и А. А. Сафрошкиной, судье Железнодорожного районного суда г. Рязани А. И. Гамзиной и судье Рязанского районного суда Рязанской области О. В. Совцовой. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО М. Б. Максимов, в присутствии руководства и судей областного суда, поздравил судей и пожелал крепкого здоровья и качественного отправления правосудия.