Рязанским судьям вручили служебные удостоверения

В среду, 7 февраля, в Рязанском областном суде состоялось вручение служебных удостоверений председателю Советского районного суда г. Рязани И. В. Живогляд и судье Железнодорожного районного суда г. Рязани Е. Ю. Ивановой.

Главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО М. Б. Максимов, в присутствии руководства и судей областного суда, поздравил судей и пожелал крепкого здоровья и успехов в работе.

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Рязанской области.