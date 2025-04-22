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Транспорт и дороги

Рязанским школьникам рассказали о железнодорожных профессиях

Анастасия Мериакри

Сотрудники МЖД рассказали рязанским школьникам об основных железнодорожных профессиях. Для учащихся седьмых классов школы №75 провели обзорную экскурсию по нескольким предприятиям стальной магистрали.

Мероприятие началось на вокзале Рязань-1, где ребятам напомнили основные правила безопасности на железной дороге. Специалисты обратили внимание подростков на необходимость снимать наушники и капюшоны на объектах железнодорожного транспорта. Далее школьники совершили поездку в автомотрисе до станции Рязань-2, где ознакомились с работой дежурного по станции, электромехаников, осмотрщиков вагонов и монтеров пути.

Школьники также посетили локомотивное депо Рязань, где им показали отечественные электровозы и тепловозы, обслуживающие пассажирские и грузовые поезда. Ребята увидели подготовку машинистов к рейсу, а также побывали в классе технического обучения и попробовали самостоятельно совершить поездку по виртуальной железной дороге на тренажерном комплексе.

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