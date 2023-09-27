Рязанским школьникам напомнили о правилах безопасности на железной дороге

Железнодорожники провели урок безопасности для учащихся 6–х классов средней школы № 11 города Рязани, которая находится в непосредственной близости от железной дороги. В рамках профилактической акции «Уступи дорогу поездам», которая проводится на Московской железной дороге с 1 по 30 сентября, работники магистрали напомнили детям правила безопасного поведения на объектах инфраструктуры и рассказали, как правильно переходить пути. Школьникам раздали наглядные материалы.

Также о правилах безопасности железнодорожники напомнили юным рязанцам на пешеходном переходе в районе ул. Халтурина Рязани, рядом с которым расположены сразу несколько учебных заведений: школы и колледжи.

Самыми распространенными причинами детского травматизма на железной дороге являются хождение по путям, в том числе перед приближающимся поездом, использование наушников на железнодорожной инфраструктуре, попытки залезть на платформу или спрыгнуть с нее.

В Рязанской области в 2022 году и за истекший период 2023 года несчастных случаев с несовершеннолетними на железной дороге не зарегистрировано. Во многом это стало результатом проводимой профилактической работы.