Рязанским лесам и садам, кроме шелкопряда, в 2025 году могут угрожать новые насекомые

В Рязанской области становится меньше непарного шелкопряда, гусеницы которого в последние годы активно объедали листву как в городе, так и в лесах. Однако теперь появляется новая опасность для рязанской флоры – гусеницы бабочки зимней пяденицы. Об этом сообщают специалисты Центра защиты леса.
Бабочку заметили на севере Рязанской области. Отмечается, что у этого вида летают только самцы, а у самок крылья недоразвиты. Бабочки летают поздней осенью вплоть до выпадения снега. Опасность для деревьев (особенно дуба, липы и плодовых культур) представляют гусеницы этой бабочки. Они способны приносить ощутимый вред в садах и лесах при многолетнем массовом размножении.
В следующем году планируется организовать мониторинг лесопатологической ситуации. Будут окольцовывать стволы деревьев липкой бумагой, чтобы подсчитать бескрылых самок зимней пяденицы. По их количеству оценят степень угрозы объедания насаждений в следующем вегетационном сезоне.