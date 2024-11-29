Рязанским лесам и садам, кроме шелкопряда, в 2025 году могут угрожать новые насекомые

В Рязанской области становится меньше непарного шелкопряда, гусеницы которого в последние годы активно объедали листву как в городе, так и в лесах. Однако теперь появляется новая опасность для рязанской флоры – гусеницы бабочки зимней пяденицы. Об этом сообщают специалисты Центра защиты леса.

Бабочку заметили на севере Рязанской области. Отмечается, что у этого вида летают только самцы, а у самок крылья недоразвиты. Бабочки летают поздней осенью вплоть до выпадения снега. Опасность для деревьев (особенно дуба, липы и плодовых культур) представляют гусеницы этой бабочки. Они способны приносить ощутимый вред в садах и лесах при многолетнем массовом размножении.

– При совместном объедании листвы зимней пяденицей в очагах непарного шелкопряда трудно отличить степень негативного воздействия на насаждения отдельно каждого вида вредителей леса. По мере затухания вспышки численности непарного шелкопряда, зимняя пяденица становится более заметной. В текущем году лет бабочек зимней пяденицы носит единичный характер, однако динамике развития популяции будет уделяться особое внимание для своевременного прогнозирования возможного увеличения численности данного вредителя леса, – отмечают специалисты ЦЗЛ.

В следующем году планируется организовать мониторинг лесопатологической ситуации. Будут окольцовывать стволы деревьев липкой бумагой, чтобы подсчитать бескрылых самок зимней пяденицы. По их количеству оценят степень угрозы объедания насаждений в следующем вегетационном сезоне.