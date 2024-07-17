Рязанским девелоперам рассказали о применении аналитики данных и искусственного интеллекта в строительной сфере

В Рязанской области прошла конференция «Цифровизация в девелопменте», посвященная применению больших данных и искусственного интеллекта (AI) в бизнесе. В рамках мероприятия эксперты Сбера рассказали застройщикам о критериях, на которые опираются жители Рязани при покупке жилья, и AI-решениях, которые позволяют оптимизировать бизнес-процессы для компаний, работающих на строительном рынке.

Так, 10% опрошенных рязанцев планируют купить недвижимость в ближайшем году, 19% – через год и более. Жители Рязани отдают предпочтение частным домам: 52% опрошенных назвали такой тип жилья приоритетным. 36% выбирают вторичное жилье, а 23% хотели бы купить квартиру в новостройке. При выборе квартиры 65% опрошенных рязанцев в первую очередь смотрят на уровень развития инфраструктуры, 43% важна закрытая территория у жилого комплекса. Для 30% ключевым критерием является невысокая этажность дома.

Также эксперты Сбер Бизнес Софт рассказали участникам конференции, какие AI-решения помогают девелоперам оптимизировать процессы и как их эффективно внедрить в свой бизнес. В частности, динамическое ценообразование с помощью искусственного интеллекта способно мгновенно взвесить все факторы, влияющие на цену объекта, и помочь определить оптимальную цену на старте продаж с точностью до 90%. Также использование AI для динамического ценообразования значительно упрощает контроль вымываемости лотов, позволяя точнее управлять ценами в зависимости от сезона и изменений спроса.

Иван Семенов, управляющий рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Представленные данные являются хорошей опорой для рязанских застройщиков. Благодаря актуальной информации девелоперы смогут еще точнее подстроиться под желания рязанцев. Это, в свою очередь, позволит жителям региона приобрести комфортную современную недвижимость. Кроме того, Сбер предлагает девелоперам широкий набор инструментов для оптимизации внутренних бизнес-процессов. Например, при помощи SberCRM застройщики смогут повысить эффективность своей работы и сократить время на рутинные задачи».

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