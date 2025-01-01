Рязанский загс рассказал историю супругов Майоровых, которые 31 декабря отметили 53 года со дня свадьбы

Руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина продолжает публиковать истории рязанских пар. 31 декабря она поделилась историей супругов Майоровых, которые отметили 53 года со дня свадьбы.

1971 год. В Рязани стояли морозы. А весёлой свадьбе Майоровых было жарко! Владимир и Галина познакомились в 1968 году, будучи студентами автодорожного техникума. Когда Владимир вернулся из армии, решили пожениться.

Всего в жизни добивались сами. Владимир, 11-й ребёнок в семье, в 15 лет остался сиротой. Галину воспитывали бабушка с дедушкой. У них молодые и поселились — в деревянном домике на улице Есенина. Носили воду, кололи дрова, топили печь. Работали и учились в институтах.

У Владимира Антоновича 50 лет трудового стажа! Прошёл путь от водителя «КАМАЗа» до директора автотранспортного предприятия. Галина Владимировна тоже всю жизнь в труде. 23 года назад она тяжело заболела. Вся больница удивлялась стойкости и преданности её супруга. 6 утра — он уже в больнице, потом в обед — ещё раз забежит. У всех соседок по палате обязательно спросит — кому чего принести. Женщины сначала стеснялась, потом заказы начали делать. Принесёт Владимир Иванович баночку красной икры и говорит: «Девочки, обязательно по бутербродику съешьте! Вам полезно!»

«Во всем он у меня такой, — гордится мужем Галина Ивановна. — Я его словно по золотому займу выиграла!»

31 декабря, конечно, особый для Майоровых день. И праздник, и воспоминания. Они всегда в этот день вместе. За исключением 1988 года. Тогда после страшного землетрясения в Спитаке Владимир Антонович разворачивал свою автобазу для ликвидации последствий трагедии. За руководство работами и личное участие президент наградил Владимира Антоновича медалью. А ещё Владимир Антонович Майоров награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Дочь супругов, Надежда Майорова, руководит сейчас культурой Рязани. Долгое время была главным редактором сайта 7info. В семье Майоровых есть внук и внучка, в которых бабушка и дедушка души не чают. Уже есть правнук!

Живут супруги на родине С.Есенина, в селе Константиново. По-прежнему счастливы, как когда-то на улице Есенина в Рязани, хоть и прошло уже 53 года. Как удаётся? «Просто мы любим друг друга», — как будто и не было этих лет…