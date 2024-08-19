Рязанский загс показал свадьбы недели с 12 по 18 августа

ГУ ЗАГС по Рязанской области традиционно публикует фотографии молодожёнов. На этот раз редакция 7info собрала подборку снимков недели с 12 по 18 августа.

Фотографии размещены в группе ведомства ВКонтакте, а также на странице руководителя Управления Елены Сорокиной. По старинной русской примете, августовские свадьбы дарят семьям большое благосостояние, спокойствие и уют. Влюблённые, которые планируют торжество на этот месяц, становятся друг другу отличными союзниками и наслаждаются любовью.

Ещё одна традиция связана с цифрой 8, это числовое обозначение августа. Горизонтальное положение восьмёрки означает бесконечность, и многие пары в знак бесконечной любви стремятся пожениться именно в августе.