Рязанский загс показал свадьбы начала июня

Начало июня 2024 года выдалось богатым на свадебные торжества. Десятки пар со всего региона вступили в законный брак в первые дни лета.

Традиционную подборку снимков публикует ГУ ЗАГС по Рязанской области. Также фотографии молодожёнов разместила на своей странице ВКонтакте руководитель ведомства Елена Сорокина.

Считается, что начало лета — идеальное время для проведения свадебного торжества. Часто июньские свадьбы называют «медовыми». Июньские союзы, согласно народным приметам, самые крепкие. Тёплая погода на свадьбу в начале июня сулит молодожёнам крепкие чувства на всю жизнь и большую страсть. А вот сильные порывы ветра в день свадьбы, согласно народной мудрости, могут развеять чувства влюблённых.