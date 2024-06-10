Понедельник, 10 июня, 2024

Рязанский загс показал свадьбы начала июня

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от prostooleh на Freepik

Начало июня 2024 года выдалось богатым на свадебные торжества. Десятки пар со всего региона вступили в законный брак в первые дни лета.

Традиционную подборку снимков публикует ГУ ЗАГС по Рязанской области. Также фотографии молодожёнов разместила на своей странице ВКонтакте руководитель ведомства Елена Сорокина.

Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня
Рязанский загс показал свадьбы начала июня

Считается, что начало лета — идеальное время для проведения свадебного торжества. Часто июньские свадьбы называют «медовыми». Июньские союзы, согласно народным приметам, самые крепкие. Тёплая погода на свадьбу в начале июня сулит молодожёнам крепкие чувства на всю жизнь и большую страсть. А вот сильные порывы ветра в день свадьбы, согласно народной мудрости, могут развеять чувства влюблённых.

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