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Рязанский врач рассказала, как проблемы с щитовидкой влияют на беременность

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Щитовидная железа является одним из важнейших звеньев эндокринной системы, оказывая большое влияние на репродуктивную функцию. О том, как болезни щитовидки могут осложнить беременность, рассказала врач ГБУ РО «Центр  общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Ольга Зайцева.

Болезни щитовидной железы, сопровождающиеся нарушением фертильности женщин, часто ведут к расстройствам менструального цикла, аменореи и бесплодию. Репродуктивная функция у женщин, страдающих гипотиреозом, резко угнетена. У женщин с патологией щитовидной железы существует большая вероятность развития осложнений беременности и родов: ранних токсикозов, гестоза, анемии, внутриутробной гипоксии плода, невынашивания беременности, спонтанных абортов, преждевременных родов и слабости родовой деятельности. В связи с этим необходимо наблюдение за женщинами репродуктивного возраста с патологией щитовидной железы, своевременная гормональная терапия с целью предотвращения развития осложнений.

В период беременности щитовидная железа начинает активно функционировать, для обеспечения возрастающих потребностей развивающегося плода, железа увеличивается в объеме и усиленно секретирует тиреоидные гормоны, возникает физиологический гипертиреоз.

Тиреоидные гормоны на этапе эмбрионального развития участвуют в процессах нейрогенеза, формирования и созревания головного мозга плода, дифференцирования улитки слухового анализатора, глаз, лицевого скелета, легочной ткани, никакие другие гормоны подобный эффект не дают. На протяжении второго и третьего триместра уровень гормонов возвращается к норме.

Беременность является фактором, усиливающим влияние дефицита йода на организм матери и плода. В условиях недостаточного поступления йода в организм беременной женщины может сформироваться относительная гипотироксинемия, что влечет за собой неблагоприятные последствия для развития плода. Недостаточное поступления йода во время беременности приводит к появлению зоба у матери и у плода. При снижении поступления йода в организм матери увеличивается риск выкидышей, врожденных аномалий плода, а у родившихся детей – умственной отсталости, психомоторных нарушений, тугоухости и дизартрии (нарушение речи).

Своевременная диагностика и лечение заболеваний щитовидной железы приводит к значительному снижению осложнений беременности и родов, улучшению процесса вынашивания беременности и рождению здорового ребенка.

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