Рязанский волонтёр Андрей Асеев погиб в ДТП

В ДТП погиб волонтёр из Рязани Андрей Асеев. Об этом сообщает группа спасательного отряда РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева.

Асеев был одним из первых волонтёров, вступивших в отряд. Он закончил Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н. Н. Комарова.

Андрей принимал участие в ликвидации последствий затоплений в Иркутской области, в Тулуне в 2019 году, работал на месте взрыва газа в Осеннем переулке Рязани. Также молодой человек тушил пожары, помогал людям.

— За свою жизнь он успел сделать очень много добрых дел, много кому помог, много кого спас, — говорится в сообщении.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.