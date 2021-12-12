Рязанский видеоролик — призёр конкурса, приуроченного к 300-летию прокуратуры

Подведены итоги ежегодного Всероссийского конкурса на лучшую работу по правовому просвещению и правовому информированию 2021 года, приуроченного к празднованию 300-летия прокуратуры России. Об этом сообщил сайт Генпрокуратуры РФ.

Третье место в конкурсе занял видеоролик «Дети — не супергерои», представленный старшим помощником прокурора Рязанской области по правовому обеспечению Марией Нетыкс.

Ролик снят киношколой «Перспектива» по заказу регионального министерства по делам территорий и прокуратуры Рязанской области.

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Автор сценария и режиссёр-постановщик — Виктор Новичков, оператор — Николай Безгин. В ролях воспитанники школы кино «Перспектива» и их родители.