Рязанский тренер награждён орденом «За заслуги перед отечеством» II степени

В год пятидесятилетия Федерации дзюдо России Президент России Владимир Путин в среду 12 октября подписал указ № 732 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В числе награждённых рязанец, тренер СШОР «Комета» Дмитрий Николаевич Сергеев. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.
Дмитрий Сергеев — Заслуженный Мастер спорта России, Заслуженный тренер России, бронзовый призер XXV Олимпийских игр в Барселоне (1992), серебряный призер Чемпионата Мира (1995), неоднократный серебряный и бронзовый призер Чемпионата Европы.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram