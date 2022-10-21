Рязанский тренер награждён орденом «За заслуги перед отечеством» II степени

В год пятидесятилетия Федерации дзюдо России Президент России Владимир Путин в среду 12 октября подписал указ № 732 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В числе награждённых рязанец, тренер СШОР «Комета» Дмитрий Николаевич Сергеев. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

— За вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта, Дмитрий Николаевич удостоен медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, — говорится в сообщении.

Дмитрий Сергеев — Заслуженный Мастер спорта России, Заслуженный тренер России, бронзовый призер XXV Олимпийских игр в Барселоне (1992), серебряный призер Чемпионата Мира (1995), неоднократный серебряный и бронзовый призер Чемпионата Европы.

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