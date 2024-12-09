Рязанский ТРЦ «Марко Молл» стал победителем благотворительной премии

Рязанский ТРЦ «Марко Молл» — среди победителей Всероссийской благотворительной премии, итоги которой уже в седьмой раз подвела в нашем регионе Рязанская региональная благотворительная организация «Рука помощи».

«Марко Молл» стал лучшим в номинации «Самый стильный торгово-развлекательный центр», а также отмечен благодарственным письмом минестерства экономического развития Рязанской области за активную жизненную позицию, участие в благотворительных акциях, поддержку материнства и детства.

Отметим, что благотворительная премия существует с 2018 года при поддержке регионального Министерства экономического развития и вручается за заметный вклад в социально-экономическое, культурное, демографическое и экологическое развитие Рязанской области.

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