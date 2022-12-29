Четверг, 29 декабря, 2022
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Рязанский ТРЦ «М5 Молл» обнародовал расписание бесплатных автобусов на новогодние праздники

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Рязанский ТРЦ «М5 Молл» обнародовал расписание бесплатных автобусов на новогодние праздники

Магазины ТРЦ «М5 Молл», включая рестораны фудкорта, работают с 10:00 до 20:00;
Суперстор «Магнит»: с 9:00 до 20:00;
Кинокомплекс «Пять звезд»: с 19:00 до 19:00 (до окончания последнего сеанса.

1 января:

Магазины ТРЦ «М5 Молл» и рестораны фудкорта: с 13:00 до 22:00;
Суперстр «Магнит»: с 13:00 до 22:00;
Кинокомплекс «Пять звезд»: с 13:00 до 22:00 (до окончания последнего сеанса).

Со 2-го января 2023 года ТРЦ «М5 Молл» работает в обычном режиме: с 10:00 до 22:00.

31.01 и 01.01 вносятся коррективы и в движение бесплатных автобусов «М5 Молл». График отправления автобусов на афишах.

Со 2-го января автобусы будут выходить на маршрут по обычному расписанию.

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