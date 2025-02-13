Рязанский ТЮЗ принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»

Рязанский ТЮЗ принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом сообщает пресс-служба театра.

Сотрудники ТЮЗа отправились в посёлок Октябрьский Михайловского района к ребятам из многодетной семьи Камышовых, чтобы привезти их вместе с мамой Еленой Анатольевной в театр на сказку «Маленький принц». После спектакля в роли добрых волшебников, исполняющих желания, выступили артисты театра – подарили детям загаданную Дашей ёлку.

Надеемся, что эта новогодняя красавица будет радовать ребят и станет подтверждением тому, что мечты сбываются, просто нужно верить в чудеса. А чудеса творят люди!

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Напомним, что Всероссийская акция «Ёлка желаний», организованная «Движением Первых» при поддержке Росмолодежи, стартовала в ноябре и продлится до конца февраля 2025 года.