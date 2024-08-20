Вторник, 20 августа, 2024

Рязанский ТЮЗ представил актёров, пришедших в труппу театра

Автор: 7info

Опубликовано

Рязанский ТЮЗ (Театр на Соборной) представил актёров, пополнивших труппу. Всего на работу в театр пришли пять человек.

Денис Кучерявый

Рязанский ТЮЗ представил актёров, пришедших в труппу театра

Окончил Московский государственный институт культуры (г. Химки, 2021 г.), работал в Великолукском драматическом театре.

Наргиз Мустафаева

Рязанский ТЮЗ представил актёров, пришедших в труппу театра

Выпускница Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова» (2024 г.).

Виктория Листкова

Рязанский ТЮЗ представил актёров, пришедших в труппу театра

Окончила Ярославский государственный театральный институт имени Фирса Шишигина (2024 г.).

Константин Лылык

Рязанский ТЮЗ представил актёров, пришедших в труппу театра

Выпускник Московского государственного института культуры (г. Химки, 2021 г.), работал в Лысьевском театре драмы имени А. А. Савина.

Мария Деханова

Рязанский ТЮЗ представил актёров, пришедших в труппу театра

Окончила Иркутское театральное училище (2024 г.).

Фото: vk.com/teatrnasobornoy

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Как получить пригласительные на музыкальный Кубок КВН «Поющий Косопуз-2024»

Легковой автомобиль слетел в кювет в Рыбновском районе

Актёр Евгений Шишов погиб в боях с ВСУ в Курской области

Им сложно быть родителями: три знака Зодиака, кому бывает непросто с детьми

Серьёзная авария на трассе М-5 в Рыбновском районе — две легковушки улетели в кювет

Прокуратура Шацкого района выявила нарушения в сфере организации водоснабжения жителей деревни Наша

Внук рязанской святой посетил храм, который она спасала ценой жизни

Священник рассказал, что удерживает мир от ядерной войны

Оператор погрузчика из Рязани выиграл 1 миллион рублей в «Русское лото»

Уголовная ответственность грозит жителю Ряжска за кражу 10 кг помидоров

В Рязанской области сняли на видео переплывающую водоём косулю

Рязанцам подробно расскажут о регистрации домашних животных