Рязанский ТЮЗ представил актёров, пришедших в труппу театра

Рязанский ТЮЗ (Театр на Соборной) представил актёров, пополнивших труппу. Всего на работу в театр пришли пять человек.

Денис Кучерявый

Окончил Московский государственный институт культуры (г. Химки, 2021 г.), работал в Великолукском драматическом театре.

Наргиз Мустафаева

Выпускница Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова» (2024 г.).

Виктория Листкова

Окончила Ярославский государственный театральный институт имени Фирса Шишигина (2024 г.).

Константин Лылык

Выпускник Московского государственного института культуры (г. Химки, 2021 г.), работал в Лысьевском театре драмы имени А. А. Савина.

Мария Деханова

Окончила Иркутское театральное училище (2024 г.).

Фото: vk.com/teatrnasobornoy