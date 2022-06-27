Рязанский ТЮЗ покажет «есенинские» спектакли в Якутии, Бурятии и Тыве

23 июня состоялась пресс-конференция по случаю реализации проекта-победителя конкурса Президентского фонда культурных инициатив, созданного Рязанским театром юного зрителя и Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина – «Есенинский гастрольный тур».

Проект направлен, в первую очередь, на сохранение культурного наследия: программа состоит из двух спектаклей по произведениям С. Есенина «Яр» и «Анна Снегина». В антрактах зрители смогут познакомиться с биографией и творческой деятельностью поэта в формате «кофры» — книги, в которой представлена информация о музейных экспонатах. Спектакли покажут жителям Якутии, Бурятии и Тывы. В «Есенинский гастрольный тур» ТЮЗ отправится в октябре.

В 2021 году «Есенинский гастрольный тур» прошел проверку на Дальнем Востоке, в таких городах, как Хабаровск и Владивосток. Команда театра в составе 32-х человек проделала колоссальные логистические операции, а уж про транспортировку декораций совместно с выставкой музея-заповедника и вовсе можно слагать легенды!

Как отметила художественный руководитель театра Марина Есенина, данный проект имел большой успех среди молодежи, в особенности он позволил им представить свой взгляд на творчество Сергея Есенина и показать видение личности поэта под новым углом.

Заявителем проекта является Екатерина Филиппова, президент Фонда сохранения и поддержки культурного наследия Рязанской области, заслуженный учитель Российской Федерации. Её обращение трогало до глубины души:

«…после этих встреч с искусством, с поэзией…Ты видишь зрителей. Отдачу от того, что происходит. И желание почитать Есенина, окунуться в настоящую поэзию. Понимаешь, что надо участвовать в этих проектах.»

Во время мероприятия на связь вышли представители Бурятского государственного русского драматического театра имени Бестужева и Тувинского национального музыкально-драматического театра им. Виктора Кок-оола, поблагодарив за предоставленную возможность познакомиться с творчеством поэта и с пожеланиями на скорейшую встречу с рязанскими гостями.

Один из сооснователей проекта – директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина Борис Иогансон. Он рассказал, что за последние 10 лет музей-заповедник воплотил более 200 выставок, как по России, так и за рубежом, но сотрудничество с ТЮЗ – это новый опыт и новый формат.

Завершилось мероприятие отрывком произведения «Письмо к женщине» :

Живите так,

Как вас ведет звезда,

Под кущей обновленной сени.

С приветствием, Вас помнящий всегда

Знакомый ваш Сергей Есенин.