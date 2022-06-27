Рязанский ТЮЗ покажет «есенинские» спектакли в Якутии, Бурятии и Тыве

23 июня состоялась пресс-конференция по случаю реализации проекта-победителя конкурса Президентского фонда культурных инициатив, созданного Рязанским театром юного зрителя и Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина – «Есенинский гастрольный тур».
Проект направлен, в первую очередь, на сохранение культурного наследия: программа состоит из двух спектаклей по произведениям С. Есенина «Яр» и «Анна Снегина». В антрактах зрители смогут познакомиться с биографией и творческой деятельностью поэта в формате «кофры» — книги, в которой представлена информация о музейных экспонатах. Спектакли покажут жителям Якутии, Бурятии и Тывы. В «Есенинский гастрольный тур» ТЮЗ отправится в октябре.
В 2021 году «Есенинский гастрольный тур» прошел проверку на Дальнем Востоке, в таких городах, как Хабаровск и Владивосток. Команда театра в составе 32-х человек проделала колоссальные логистические операции, а уж про транспортировку декораций совместно с выставкой музея-заповедника и вовсе можно слагать легенды!
Как отметила художественный руководитель театра Марина Есенина, данный проект имел большой успех среди молодежи, в особенности он позволил им представить свой взгляд на творчество Сергея Есенина и показать видение личности поэта под новым углом.
Заявителем проекта является Екатерина Филиппова, президент Фонда сохранения и поддержки культурного наследия Рязанской области, заслуженный учитель Российской Федерации. Её обращение трогало до глубины души:
Во время мероприятия на связь вышли представители Бурятского государственного русского драматического театра имени Бестужева и Тувинского национального музыкально-драматического театра им. Виктора Кок-оола, поблагодарив за предоставленную возможность познакомиться с творчеством поэта и с пожеланиями на скорейшую встречу с рязанскими гостями.
Один из сооснователей проекта – директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина Борис Иогансон. Он рассказал, что за последние 10 лет музей-заповедник воплотил более 200 выставок, как по России, так и за рубежом, но сотрудничество с ТЮЗ – это новый опыт и новый формат.
Завершилось мероприятие отрывком произведения «Письмо к женщине» :
Живите так,
Как вас ведет звезда,
Под кущей обновленной сени.
С приветствием, Вас помнящий всегда
Знакомый ваш Сергей Есенин.