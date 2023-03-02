Четверг, 2 марта, 2023
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Рязанский театр «Переход» представил историю настоящей любви

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Театр «Переход» имени Геннадия Кириллова устроил премьерный показ спектакля по произведению Кати Рубиной «Москва-Мир-Город@-Точкару» – историю о любви, которая побеждает смерть.

Идея постановки спектакля возникла еще у Геннадия Кириллова, основателя театра, но воплотить её в жизнь ему так и не удалось. За реализацию спектакля взялась его ученица, заместитель директора «Перехода», преподаватель актёрского мастерства, режиссер постановки Екатерина Сулица. Стоит отметить, что это первая постановка театра «Переход» по пьесе современного автора.

— Из современных произведений сложно подобрать что-то для постановки на сцене. Но пьеса Кати Рубиной нас зацепила, это очень хороший материал, он глубокий, он смысловой, он необычный по форме, — отмечает Екатерина Сулица.

В центре сюжета — судьба двух пожилых людей, чьё запоздалое счастье становится тем главным, рядом с которым меркнут страсти и придуманные заботы быстро бегущей и меняющейся жизни.

Актёры Роман Сулица и Ольга Егорова в ролях Палываныча и Леныванны блестяще перевоплощаются в пенсионеров, погружая зрителя в теплую, «домашнюю» атмосферу, убеждая его в том, что любовь – это великая сила. Гармония и идиллическая жизнь супругов превращает их мир в целую вселенную, полную любви и заботы.

— Пьеса «Москва-Мир-Город@-Точкару» — это диалог с Николаем Гоголем. В этой пьесе мне захотелось признаться в любви к великому писателю. Главная идея — спокойная любовь без рефлексий, которая, по моему мнению, является высшей земной радостью и счастьем. Мне хотелось показать бессмертие настоящей любви. Думаю, что зритель понял главный посыл пьесы и ощутил эмпатию, — считает автор пьесы Катя Рубина.

«Москва-Мир-Город@-Точкару» — это чувственный спектакль о двух неизменных составляющих нашей жизни — любви и смерти. Своей игрой актеры заставляют зрителей посмеяться, поплакать и поразмышлять над истинных ценностях жизни.

Посмотреть премьеру можно 25 и 26 марта. Театр «Переход» ждет своих зрителей!

Рязанский театр «Переход» представил историю настоящей любви
Рязанский театр «Переход» представил историю настоящей любви
Рязанский театр «Переход» представил историю настоящей любви
Рязанский театр «Переход» представил историю настоящей любви

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