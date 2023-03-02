Рязанский театр «Переход» представил историю настоящей любви

Театр «Переход» имени Геннадия Кириллова устроил премьерный показ спектакля по произведению Кати Рубиной «Москва-Мир-Город@-Точкару» – историю о любви, которая побеждает смерть.

Идея постановки спектакля возникла еще у Геннадия Кириллова, основателя театра, но воплотить её в жизнь ему так и не удалось. За реализацию спектакля взялась его ученица, заместитель директора «Перехода», преподаватель актёрского мастерства, режиссер постановки Екатерина Сулица. Стоит отметить, что это первая постановка театра «Переход» по пьесе современного автора.

— Из современных произведений сложно подобрать что-то для постановки на сцене. Но пьеса Кати Рубиной нас зацепила, это очень хороший материал, он глубокий, он смысловой, он необычный по форме, — отмечает Екатерина Сулица.

В центре сюжета — судьба двух пожилых людей, чьё запоздалое счастье становится тем главным, рядом с которым меркнут страсти и придуманные заботы быстро бегущей и меняющейся жизни.

Актёры Роман Сулица и Ольга Егорова в ролях Палываныча и Леныванны блестяще перевоплощаются в пенсионеров, погружая зрителя в теплую, «домашнюю» атмосферу, убеждая его в том, что любовь – это великая сила. Гармония и идиллическая жизнь супругов превращает их мир в целую вселенную, полную любви и заботы.

— Пьеса «Москва-Мир-Город@-Точкару» — это диалог с Николаем Гоголем. В этой пьесе мне захотелось признаться в любви к великому писателю. Главная идея — спокойная любовь без рефлексий, которая, по моему мнению, является высшей земной радостью и счастьем. Мне хотелось показать бессмертие настоящей любви. Думаю, что зритель понял главный посыл пьесы и ощутил эмпатию, — считает автор пьесы Катя Рубина.

«Москва-Мир-Город@-Точкару» — это чувственный спектакль о двух неизменных составляющих нашей жизни — любви и смерти. Своей игрой актеры заставляют зрителей посмеяться, поплакать и поразмышлять над истинных ценностях жизни.

Посмотреть премьеру можно 25 и 26 марта. Театр «Переход» ждет своих зрителей!