Рязанский театр кукол рассказал историю создания и развития

Больше сорока лет назад Рязанский театр кукол открыл свои двери для первых зрителей. Какими были эти десятилетия, что происходило с пространством и людьми, зачем нужны изменения? Рассказывает художественный руководитель Валерий Шадский на странице театра ВКонтакте.

Архитектор Владимир Сытых нашел много интересных решений. Проект театра — типовой. Аналогичное здание сначала построили в Твери. Поэтому у Рязани была возможность сделать «работу над ошибками», сделать лучше, удобнее, красивее.

«На бумаге Рязанский театр кукол выглядел потрясающе, просто фантастически. Над входом планировались механические часы. На фасаде – четыре барельефа. Эти фигуры символизировали четыре времени года. Перед театром предполагался фонтан. Сложный, в несколько уровней. По замыслу – вода падала с одной ступеньки на другую и собиралась в центральном резервуаре», — вспоминает Валерий Шадский.

К сожалению, получилось не все. Стройка шла с большим трудом, несколько раз была на грани закрытия. Хоть проект типовой, но Рязань стала вторым и последним городом, где он воплотился в жизнь.

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Театр достраивали буквально всем миром. Строительство поддержали Приборный завод, «Красное знамя», Речной порт, а комсомольские бригады проводили на стройплощадке субботники.

«Без поддержки горожан и лично Председателя Рязанского горисполкома Надежды Чумаковой театр, наверняка, остался бы без дома, а город – без театра. Открывая двери для зрителей, мы понимали, вот оно – настоящее чудо! Да, что-то не получилось, но все были счастливы и верили, что со временем пространство перед зданием тоже преобразится», — говорит художественный руководитель театра.

Первым на площадке появились Илья Муромец и Соловей Разбойник. К сожалению, масштабу и стилю проекта эта скульптурная группа никак не соответствовала. Детям-то фигуры нравились, но взрослые сокрушались, потому что площадка напоминала проходной двор: пусто, скучно, бедно.

Так прошло больше десяти лет, и кто знает, что было бы дальше, если бы не скульптор Раиса Лысенина. Ее идею – пригласить скульпторов со всей страны и провести здесь симпозиум – театр встретил с большим энтузиазмом.

Создавать из камня произведения искусства на глазах у зрителей – это же очень театральная по сути своей затея. Так площадка стала мастерской под открытым небом. Авторы получили возможность реализовать свои замыслы, а публика – наблюдать за процессом и наслаждаться результатом не в музее, а на улице, рядом с домом, по дороге в театр.

Большинство работ были довольно абстрактными, а, значит, сложными в интерпретации. Одно дело, когда искусствовед на экскурсии объясняет зрителю, в чем идея Малевича, другое дело, когда в спешке бежишь по улице и видишь «Черный квадрат».

Да, произведение искусства преображает человека и пространство вокруг, но не всякому произведению это под силу. Симпозиум завершился. Горожане остались один на один со скульптурами.

В девяностые годы ни пространство, ни идея о встрече горожан и художников развития не получили. Большую часть дня сквер пустовал, а по вечерам притягивал нетрезвые компании. «Русские народные» названия некоторых скульптур просто нецензурны.

В двадцать первом веке главными «фанатами» площадки стали подростки, только скульптуры служили им спортивными снарядами. И это был источник вечной тревоги, потому что дети часто получали травмы.

Идея провести симпозиум — замечательная, но проект не был фундаментальным. Мастера работали стремительно, поэтому материал выбрали такой, который можно обработать в считанные дни – известняк. Конечно, не ледяная скульптура, но что-то общее есть. Мягкий, ломкий, хрупкий материал.

Время, вода, морозы и оттепели сделали свое дело. Изменения в абстракциях, конечно, не бросаются в глаза, а вот Берегиня заметно изменилась с годами.

«Удалось сохранить далеко не все. Единственная фигура, непосредственно связанная с театром, стала жертвой автомобильной аварии. На полном ходу в Петрушку влетела машина. Остались только осколки», — отмечает Валерий Шадский.

В 1982 году у кукольного театра был только один зал, потом появился второй — Малый. В 2024 году открылась Крошечная сцена, куда приглашают малышей.

Зданию театра больше сорока лет. Идея сделать сквер, куда жители города могли бы приходить всей семьей, витала в воздухе больше сорока лет.

Первый проект был подготовлен в 2013 году, но годы шли, проект морально устарел, и в 2024 году был создан новый, где сочетаются история, прошлое и мечты — будущее театра.

«Мы искренне благодарны Губернатору Рязанской области Павлу Викторовичу Малкову, который лично проект поддержал. Вся наша жизнь, наш быт и наше пространство – посвящены театральному делу. Вполне логично, что после реконструкции в сквере перед театром появится новая сцена. Театр под открытым небом – это новая глава в нашей жизни. И, поверьте, у нас много творческих планов!», — поделился руководитель театра.