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Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»

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Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду». Организатор марафона  — Российское общество «Знание», которое создает просветительские проекты для молодежи по всей стране.

Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол:

Перезагрузка общества «Знание», которая произошла два года назад, мне кажется, значительное событие для образовательной сферы. Зрители старшего поколения, несомненно, помнят, какую роль эта просветительская организация сыграла в жизни страны в целом, и в культуре в частности. Достаточно упомянуть легендарный цикл поэтических выступлений в Политехническом музее, поэтов оттепели.

Здорово, что работа возобновилась, идет абсолютно по всем направлениям и захватила театр в том числе. В рамках марафона мы знакомим зрителей с «театральной кухней», с миром за кулисами. Рассказываем, из чего и как складывается спектакль.  И для нас такая форма общения с аудиторией не менее интересна, чем для публики.

В Рязанском театре кукол в рамках акции «В первом ряду» прошли три мероприятия: экскурсия, мастер-класс и лекция. Стать участником могли все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого им достаточно было пройти электронную регистрацию.

Экскурсию «за кулисами» Рязанского театра кукол 28 сентября провел Константин Кириллов, Почетный работник культуры и искусства Рязанской области, директор Рязанского театра кукол, директор Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины», секретарь Союза театральных деятелей Российской Федерации, Председатель Рязанского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской федерации, актер, продюсер, член исполкома Российского Центра UNIMA.

Мастер-класс «Природа предмета» состоялся 29 сентября. О базовых принципах кукловождения гостям рассказал Василий Уточкин, Почетный работник культуры и искусства Рязанской области, ведущий артист-кукловод, режиссер Рязанского театра кукол. 

30 сентября в малом зале Рязанского театра кукол состоялась лекция на тему «Сон в летнюю ночь: метавселеная Вильяма Шекспира». Спикером выступила руководитель литературно-драматургической частью Рязанского театра кукол Анастасия Милованова.

Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»
Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»
Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»
Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»
Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»
Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»
Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»
Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»
Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»
Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»
Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»
Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»
Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»
Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»
Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»
Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»
Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»
Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»
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