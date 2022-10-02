Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду». Организатор марафона — Российское общество «Знание», которое создает просветительские проекты для молодежи по всей стране.
В Рязанском театре кукол в рамках акции «В первом ряду» прошли три мероприятия: экскурсия, мастер-класс и лекция. Стать участником могли все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого им достаточно было пройти электронную регистрацию.
Экскурсию «за кулисами» Рязанского театра кукол 28 сентября провел Константин Кириллов, Почетный работник культуры и искусства Рязанской области, директор Рязанского театра кукол, директор Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины», секретарь Союза театральных деятелей Российской Федерации, Председатель Рязанского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской федерации, актер, продюсер, член исполкома Российского Центра UNIMA.
Мастер-класс «Природа предмета» состоялся 29 сентября. О базовых принципах кукловождения гостям рассказал Василий Уточкин, Почетный работник культуры и искусства Рязанской области, ведущий артист-кукловод, режиссер Рязанского театра кукол.
30 сентября в малом зале Рязанского театра кукол состоялась лекция на тему «Сон в летнюю ночь: метавселеная Вильяма Шекспира». Спикером выступила руководитель литературно-драматургической частью Рязанского театра кукол Анастасия Милованова.