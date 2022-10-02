Рязанский театр кукол принял участие во Всероссийской акции «В первом ряду»

Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол:

Перезагрузка общества «Знание», которая произошла два года назад, мне кажется, значительное событие для образовательной сферы. Зрители старшего поколения, несомненно, помнят, какую роль эта просветительская организация сыграла в жизни страны в целом, и в культуре в частности. Достаточно упомянуть легендарный цикл поэтических выступлений в Политехническом музее, поэтов оттепели.

Здорово, что работа возобновилась, идет абсолютно по всем направлениям и захватила театр в том числе. В рамках марафона мы знакомим зрителей с «театральной кухней», с миром за кулисами. Рассказываем, из чего и как складывается спектакль. И для нас такая форма общения с аудиторией не менее интересна, чем для публики.