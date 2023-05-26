Пятница, 26 мая, 2023
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Рязанский театр драмы принял участие в международном фестивале «Мелиховская весна»

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Рязанский театр драмы принял участие в международном фестивале «Мелиховская весна». Подробности сообщила пресс-служба театра.

В рамках основной программы на Фестивале представлены постановки по произведениям Чехова или о нем самом. В Подмосковном селе Мелихово Антон Павлович прожил семь лет и создал более 40 своих произведений.

Спектакль Дмитрия Акриша «ИВАНОВ» был показан 25 мая в 19 часов на новой открытой сцене, которая располагается в самом сердце чеховской усадьбы на поляне «Крыжовник».

Зрители увидели лаконичную сценографию, отсутствие лишних спецэффектов. Все внимание сосредоточено на актерской игре, на человеческом существовании. Герой спектакля Иванов — и есть самая главная проблема для существования всех остальных персонажей. Он — олицетворение проблемы выбора, которая, так или иначе, встает перед любым человеком ежедневно и ежечасно.

Как не потерять в жизни самое важное: веру в себя и в людей, любовь и способность все время к чему-то стремиться? Как жить так, чтобы однажды не почувствовать полное опустошение?

Помимо основной программы впервые в Мелихове МХТ имени А. П. Чехова представит свой проект «Ландшафтный театр», который создан с целью выйти за пределы привычного сценического пространства. Вдохновителем проекта стал художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова, а с 2023 года и художественный руководитель фестиваля «Мелиховская весна» Константин Хабенский. В фестивале в спецпрограмме «Чехов +» будут представлены спектакли по произведениям А. Н. Островского.

Специальным мероприятием фестиваля станет показ спектакля «Медведь. Чехов. Предложение» по произведениям А. П. Чехова на жестовом языке. Его представят неслышащие студенты выпускного курса театрального факультета Российской Государственной специализированной Академии искусств из Москвы.

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