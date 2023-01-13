Рязанский театр драмы приглашает на премьеру спектакля «Доходное место»

В Рязанском областном театре драмы 27 и 28 января пройдут первые премьерные показы комедии в двух частях по пьесе А.Н. Островского «Доходное место».
В 2023 году исполняется 200 лет со дня рождения драматурга и писателя Александра Николаевича Островского.
Режиссёр-постановщик – Арсений Кудря
Художник-постановщик – Геннадий Скоморохов
Художник по свету – Тарас Михалевский
Музыкальное оформление – Сергей Потапов
Замечательная комедия Островского, написанная в середине XIX века, в момент своего появления вызывала большие споры в кругах писателей и журналистов и была отмечена даже Львом Толстым. Что же так увлекало всех в этой комедии?
Молодой человек, недавно окончивший университет, всей душой стремится приносить пользу обществу, но его амбиции и идеалы постоянно держат его в противостоянии с коллегами и даже с родственниками. Успехи его на службе, где он хотел приносить только пользу, незначительны и авторитет его невелик.
А тут он встречает прекрасную молодую девушку, в которую влюбляется. И что может быть лучше счастливой свадьбы для молодой красивой пары?
Однако девушка простая, чистая и наивная легко воспринимает как его идеи, так и чужие. И вот уже ее маменька и сестра наставляют молодую жену «проси мужа — давай денег да давай, где хочешь возьми, да подай. Умел жениться, умей и жену содержать прилично».
Окружение Жадова считает материальное благополучие важнее убеждений. Устоят ли его принципы, и сможет ли он поддержать свои идеальные взгляды?
В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Анатолий Конопицкий;
почётные работники культуры и искусства Рязанской области Юрий Борисов, Марина Мясникова;
артисты: Полина Бабаева, Андрей Блажилин, Анна Демочкина, Екатерина Кишева, Валерий Рыжков, Никита Московой-Руссо, Дмитрий Рахманин.
Возрастное ограничение 12+
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