Рязанский театр драмы представил афишу на март

В марте Рязанский театр драмы откроет свои двери для жителей Рязани и гостей города, предлагая уникальную возможность погрузиться в волшебный мир театра.

Спектакль-променад «Дух театра» (12+)

Когда: 1 марта в 15:00, 8 марта в 15:00, 9 марта в 15:00, 15 марта в 15:00, 16 марта в 15:00, 22 марта в 15:00, 23 марта в 15:00, 29 марта в 15:00, 30 марта в 15:00.

С 1 по 30 марта на сцене театра пройдет уникальный спектакль-променад «Дух театра». Это интерактивное мероприятие, в котором зрители не только наблюдают за происходящим, но и активно участвуют в театральном действии. Аудио сопровождение в стереонаушниках создаст эффект полного погружения, позволяя каждому прочувствовать внутреннюю жизнь театра.

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«Знатоки женского сердца» (16+)

Когда: 1 марта в 18:00, 22 марта в 18:00.

Все события, происходящие на сцене, сосредоточены на одном – наивном, но очень точном взгляде на женщину. «Можно ли подозревать, что в ней таятся такие взрывчатые возможности, которые способны разметать всю вашу налаженную мужскую жизнь на кусочки? На жалкие обрывки».

«Волшебные сны Кузьмы» (6+)

Когда: 8 марта в 14:00, 29 марта 14:00.

В одной маленькой деревне жил-был Кузьма. У него была прекрасная жена и умная дочь, которая всегда была готова помочь. Они жили счастливо и дружно, пока не возникла одна история, которая изменила их жизнь.

Однажды Кузьма стал завидовать своему соседу: у того было много сундуков, полных сокровищ, и новый, уютный дом. Зависть заполонила его мысли, и он начал горько вздыхать от тоски. В этот момент, словно из ниоткуда, появился старичок — не простой, а волшебный, обладающий удивительными способностями. С этого мгновения жизнь Кузьмы превратилась в настоящую сказку.

«Царевна-лягушка» (0+)

Когда: 9 марта в 12:00, 22 марта в 14:00.

Смешная и занимательная история о том, как Иван царевич нашел свое счастье. Но добиться этого было совсем не легко! Легко рассказывать сказки, но выполнять их — дело непростое…

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил Царь. У него было трое сыновей… В этом царстве-государстве было много благ, быстрой реки, высокие горы, густые леса, а также болото. На этом болоте обитала лягушка, но не простая лягушка, а настоящая царевна.

Как же она туда попала? Как ей удалось выбраться из этого места?

«История любви» (12+)

Когда: 11 марта в 19:00.

Они встретились в университете. Он был студентом Гарварда, звездой хоккейной команды и сыном богатого бизнесмена. Она училась на факультете искусствоведения, увлекалась музыкой и была beloved дочерью отца, который работал булочником. Между ними возникла настоящая любовь, и вскоре они поженились. Однако через несколько лет она трагически ушла из жизни.

«Утиная охота» (16+)

Когда: 12 марта в 19:00, 19 марта в 19:00.

Созданная в семидесятых годах XX века, последняя пьеса Вампилова мастерски исследует тему человеческой судьбы, построенной без глубокого осознания смысла жизни и сосредоточенной лишь на материальных ценностях.

Главный герой — удивительный человек, который мог бы воспользоваться всеми возможностями, предоставленными ему судьбой, но вместо этого разрушает всё вокруг себя. Он вступает в конфликты как на работе, так и в личной жизни, его ничего не радует, и, в конечном итоге, он приходит к осознанию бессмысленности своего существования. На первый взгляд, он кажется свободным, оригинальным, общительным и беспрепятственно продвигающимся по жизни, ведь всё удаётся ему легко. Но что же не так в его жизни?

«Баба Шанель» (16+)

Когда: 13 марта в 19:00.

После завершения юбилейного концерта участницы ансамбля народной песни «Наитие» собираются за кулисами. Они делятся воспоминаниями о своих прежних выступлениях, обсуждают волнение от новых костюмов и радуются атмосфере праздника, которая в этот вечер оказалась особенно яркой.

Руководитель коллектива находится в приподнятом настроении, ему нравится, как сегодня звучала его музыка и песни. Он старается уделить внимание каждой участнице, произнося добрые и теплые слова, за которые получает искренние благодарности и заботу в ответ.

В этот момент общего радостного настроения вдруг до участниц доходит неожиданная новость от дирижера. Им предстоит ощутимое обновление: гастроли, успехи… Но за этим стоит необходимость изменения в привычной жизни хорового коллектива.

Какой же это сюрприз? На какие перемены должен согласиться спевшийся ансамбль в преддверии ожидаемого триумфа?

«Матросская тишина» (16+)

Когда: 14 марта в 19:00.

Спектакль о сумасшедшей мечте и любви. Он рассказывает о различных гранях любви: безнадежной, робкой, чистой, огромной, эгоистичной и ветреной, но особенно о фанатичной и безумной любви отца к своему сыну. Эта любовь порождает столько же безмерного эгоизма со стороны сына, и путь к взаимному примирению проходит через страдания и смерть. Ну и конечно тема любви к родине и личного подвига маленького человека в огромной войне.

«Дочь пирата» (0+)

Когда: 15 марта в 14:00.

Эта история о далёком времени, когда на море плавали не туристы, а пираты. На одном пиратском корабле живёт маленькая девочка Лили с отцом, грозным капитаном Жанном. У Лили нет мамы, но есть любимая кукла, которая всегда рядом. Вместе они бороздят моря и океаны, где поджидают добычу голодные и любопытные акулы, и девочка переживает волнующие приключения, полные опасностей и дружбы.

«Волшебник Изумрудного города» (6+)

Когда: 16 марта в 12:00.

«Волшебник Изумрудного города» — это замечательная сказка Александра Волкова, рассказывающая о приключениях маленькой девочки по имени Элли и её верной собачки Тотошки. Однажды, во время сильной грозы, Элли оказалась в чудесной стране, где ей необходимо было помочь трем существам осуществить их заветные мечты, чтобы вернуться домой. На этом пути она встретит Страшилу, Железного Дровосека и Льва, а также познакомится с удивительными жителями волшебного королевства. Но девочке нужно найти способ вернуться домой.

«Джек» (16+)

Когда: 16 марта в 18:00.

Эта комедия с элементами мелодрамы расскажет о семейных ценностях, любви и дружбе. Зрители смогут вспомнить о важности внимательного отношения друг к другу и о том, как хочется сохранить родные и близкие отношения. Пьеса заставит задуматься о том, что иногда мы совершаем безумные поступки ради любимых людей и ищем счастья в самых простых вещах.

«Зажги чайник» (16+)

Когда: 18 марта в 19:00.

Спектакль по ранней пьесе Гарольда Пинтера «The Dumb Waiter». Название «Зажги чайник» символизирует простой предмет быта, который становится катализатором глубокого и многопластового конфликта. Пинтер оставляет своей пьесе пространство для интерпретации, побуждая зрителей самим найти разрешение на поставленные вопросы. Однако авторы спектакля предлагают несколько вариантов завершения конфликта, что даст каждому зрителю интерпретировать эту историю по-своему.

«Фауст» (18+)

Когда: 29 марта в 19:00.

В XIX веке Гёте называли «самостоятельным, ироничным, высокомерным гением», и это находит подтверждение в постоянном fascinire интересе к его знаменитой работе.

Созданный на основе легенды XVI века, замысел «Фауста» поднимает вопросы о человеческом достоинстве и цели жизни, а также о вере в безграничные творческие возможности индивидуума.

В современном контексте Фауст предстает трагическим персонажем, охваченным внутренними конфликтами, сталкивающимся с религиозными дилеммами и раскрывающимися тайнами наук. Спектакль «Фауст» Дмитрия Акриша, не уменьшая грозного масштаба истории Гёте, рисует образ человека нашего времени, который ежедневно подвергается соблазнам окружающего мира.

«Три сестры» (16+)

Когда: 23 марта в 18:00.

Драматургия Чехова открывает новую эру в театральном искусстве. Современники отмечали его уникальные подходы к раскрытию характеров и судеб персонажей через призму их взаимодействия с окружающим миром и социальной средой. Эти идеи по-прежнему привлекают внимание режиссеров, актеров и зрителей. Пьеса «Три сестры», написанная в начале XX века, более 120 лет удерживает свои позиции на сценах, и мастера театра исследуют различные аспекты российской жизни, сохраняя при этом оригинальный текст Чехова.

Жанр спектакля, охарактеризованный режиссером как «ДНК пустоты», показывает судьбу трех сестер, существующих в опустошенном пространстве, где надежды и амбиции теряют свою актуальность, а сам смысл бытия становится шатким. Смерть отца лишила их защитного фундамента и благосостояния. Даже родной дом кажется чуждым. По мере развития событий сестры постепенно разочаровываются в мечтах о будущем, оставаясь лишь с призраками прошлого и безысходным настоящим. Ранняя кончина матери и переезд в провинцию, где их таланты остаются невостребованными, лишают их даже призрачной надежды на счастье.

«Ромео и Джульетта» (6+)

Когда: 25 марта в 19:00.

В мировой литературе можно встретить множество прекрасных, но трагичных историй любви. Среди них выделяется одна, признанная самой печальной — история двух влюбленных из Вероны, Ромео и Джульетты.

Балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» считается одной из самых ярких адаптаций шекспировской трагедии и представляет собой наиболее часто исполняемый балет на ведущих мировых сценах.

Московский академический театр «Русский балет» готовит премьеру этого произведения в исполнении хореографа Юрия Пузакова, который является лауреатом Международных и Всесоюзных конкурсов хореографов и обладателем высшей награды VI Международного театрального форума «Золотой витязь».

«Доходное место» (12+)

Когда: 28 марта в 18:00.

Выдающаяся комедия Островского, созданная в середине XIX века, в момент своего выхода вызывала горячие споры среди писателей и журналистов, и даже Лев Толстой отметил её. Что же привлекло так много внимание к этому произведению?

Молодой выпускник университета искренне желает принести пользу обществу, но его амбиции и идеалы постоянно ставят его в конфликт с коллегами и родными. Его достижения на работе, где он стремился лишь к благу, остаются скромными, а авторитет не велик.

Затем он встречает прекрасную девушку, и он влюбляется. Что может быть лучше для молодой пары, чем радостная свадьба?

Однако девушка, наивная и простодушная, легко усваивает как его идеи, так и чужие мнения. Примером служат её мать и сестра, которые советуют: «Проси мужа, деньги дайте, где хотите – найдите, лишь бы давайте. Успел жениться – умей и семью содержать».

Окружающие Жадова ставят материальные блага выше его принципов. Устоит ли он в своих убеждениях и сможет ли сохранить идеалы?

«Как Настенька чуть кикиморой не стала» (6+)

Когда: 30 марта в 12:00.

Жили-были две сестры — Настенька и Аленушка. Родители просто обожали старшую, Аленку, за ее хозяйственность, заботливость и веселый характер. А вот младшая Настенька росла непослушной и избалованной. Если Аленушка не следила за ней, то Настенька могла провести весь день не умывшись и не причесавшись. Это привлекло внимание Бабы Яги, и она решила, что из Настеньки получится неплохая кикимора. Так она задумала увести девочку в лес.

«Час тишины» (16+)

Когда: 30 марта в 18:00.

Мишель – милейший человек, у него есть жена, взрослый сын, работа и хобби. Налаженный быт, устоявшиеся личные связи, надежные друзья, но в какой-то момент жизнь дала трещину. И вот он, глава семейства, ищущий понимания, вместо куска тишины и комфорта получает массу проблем — даже час времени на себя потратить не может. Все как будто сговорились.