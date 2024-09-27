Пятница, 27 сентября, 2024

Рязанский театр драмы показал новый спектакль «Матросская тишина»

Автор: 7info7

Опубликовано

В четверг, 26 сентября, в Рязанском драматическом театре состоялся предпоказ нового спектакля по пьесе Галича «Матросская тишина», который заставляет вспомнить об одной из самых страшных страниц нашей истории.

С первых минут зрителя встречают необычные визуальные решения — подвешенные в воздухе предметы, символизирующие тяжелый груз прошлого главного героя. Постановка начинается с тревожных нот. Это не просто декорации, а важная часть повествования, передающая атмосферу страха и безысходности во время войны.

Главные действующие лица — старый еврей Абрам Шварц и его сын Давид, живущие в украинском городе Тульчин, становятся центром внимания и эмоциональной нагрузки спектакля. Персонаж Абрама раскрывается как сложная многослойная личность. Сначала он предстает перед зрителем как болтливый и немного жуликоватый заведующий складом, но по мере развития сюжета можно увидеть его истинные чувства и мечты. Его стремление сделать сына великим скрипачом затрагивает самые сокровенные струны, показывая не только любовь, но и отчаяние человека, живущего в сложных исторических условиях. Ведь с самого начала он желает своему сыну лучшей жизни, которой не было у него самого.

Давид вырастает и поступает в Москву. Сюжетная линия плавно переходит от надежды к трагедии: учась в консерватории, Шварц младший мечтает о престижном конкурсе среди скрипачей. Он не скучает по дому и с отвращением вспоминает данное место. Также юноша желает поскорее забыть отца, но тот, получив долгожданный отпуск, приезжает навестить сына в столице, где переворачивает все с ног на голову. Перед зрителем разворачивается конфликт отцов и детей, столкновение нового поколения и старого. Однако вскоре вся жизнь меняется из-за войны. Этот контраст становится центральной темой спектакля. Динамика отношений между отцом и сыном во многом определяется временем и обстоятельствами, в которых они все оказываются.

Важной сценой является момент, когда Абрам решает начать честную жизнь. Его слова: «Мы крутились и комбинировали, а потом я сказал — хватит! Кого мы обманываем? Самих себя!» звучат как призыв не только для него, но и для всего человечества. Это мощное напоминание о том, как легко можно утонуть в мире обмана и ложных надежд, и как важно осознать свои ошибки.

Рязанский театр драмы показал новый спектакль «Матросская тишина»
Рязанский театр драмы показал новый спектакль «Матросская тишина»
Рязанский театр драмы показал новый спектакль «Матросская тишина»

Спектакль жестко и трагично завершает хронику жизни Абрама и Давида. Отец был убит в родном гетто из-за того, что разбил скрипку своего сына о голову предателя, претворившегося немцем. Это является ярким символом сопротивления и отчаяния, которые переплетаются в людях во время угнетения. Давид умирает от большого количества ранений и погружается в бред. В этом состоянии к нему приходит образ его отца, который, несмотря на свою гибель, непостижимо продолжает существовать в воспоминаниях сына.

«Матросская тишина» — это не просто спектакль, а погружение в сложные человеческие судьбы, сплетающиеся на фоне исторических катастроф. Он заставляет задуматься о природе жизни, любви и жертвы в условиях войны.

Олеся Тягунова

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