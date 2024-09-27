Рязанский театр драмы показал новый спектакль «Матросская тишина»

В четверг, 26 сентября, в Рязанском драматическом театре состоялся предпоказ нового спектакля по пьесе Галича «Матросская тишина», который заставляет вспомнить об одной из самых страшных страниц нашей истории.

С первых минут зрителя встречают необычные визуальные решения — подвешенные в воздухе предметы, символизирующие тяжелый груз прошлого главного героя. Постановка начинается с тревожных нот. Это не просто декорации, а важная часть повествования, передающая атмосферу страха и безысходности во время войны.

Главные действующие лица — старый еврей Абрам Шварц и его сын Давид, живущие в украинском городе Тульчин, становятся центром внимания и эмоциональной нагрузки спектакля. Персонаж Абрама раскрывается как сложная многослойная личность. Сначала он предстает перед зрителем как болтливый и немного жуликоватый заведующий складом, но по мере развития сюжета можно увидеть его истинные чувства и мечты. Его стремление сделать сына великим скрипачом затрагивает самые сокровенные струны, показывая не только любовь, но и отчаяние человека, живущего в сложных исторических условиях. Ведь с самого начала он желает своему сыну лучшей жизни, которой не было у него самого.

Давид вырастает и поступает в Москву. Сюжетная линия плавно переходит от надежды к трагедии: учась в консерватории, Шварц младший мечтает о престижном конкурсе среди скрипачей. Он не скучает по дому и с отвращением вспоминает данное место. Также юноша желает поскорее забыть отца, но тот, получив долгожданный отпуск, приезжает навестить сына в столице, где переворачивает все с ног на голову. Перед зрителем разворачивается конфликт отцов и детей, столкновение нового поколения и старого. Однако вскоре вся жизнь меняется из-за войны. Этот контраст становится центральной темой спектакля. Динамика отношений между отцом и сыном во многом определяется временем и обстоятельствами, в которых они все оказываются.

Важной сценой является момент, когда Абрам решает начать честную жизнь. Его слова: «Мы крутились и комбинировали, а потом я сказал — хватит! Кого мы обманываем? Самих себя!» звучат как призыв не только для него, но и для всего человечества. Это мощное напоминание о том, как легко можно утонуть в мире обмана и ложных надежд, и как важно осознать свои ошибки.

Спектакль жестко и трагично завершает хронику жизни Абрама и Давида. Отец был убит в родном гетто из-за того, что разбил скрипку своего сына о голову предателя, претворившегося немцем. Это является ярким символом сопротивления и отчаяния, которые переплетаются в людях во время угнетения. Давид умирает от большого количества ранений и погружается в бред. В этом состоянии к нему приходит образ его отца, который, несмотря на свою гибель, непостижимо продолжает существовать в воспоминаниях сына.

«Матросская тишина» — это не просто спектакль, а погружение в сложные человеческие судьбы, сплетающиеся на фоне исторических катастроф. Он заставляет задуматься о природе жизни, любви и жертвы в условиях войны.

Олеся Тягунова