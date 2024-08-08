Рязанский священник высказался о замедлении YouTube

Рязанский священник Дмитрий Фетисов считает, что YouTube ограничение «только на руку нашим врагам». Свое мнение он высказал на своей странице во «ВКонтакте».

По мнению священника, YouTube — это бесплатная энциклопедия для любого творческого человека, желающего развиваться «без спама и порнографии». Фетисов, по его словам, многое узнал о пчеловождении, садоводстве и строительстве-ремонте благодаря видеохостингу.

8 августа многие россияне обнаружили, что YouTube совсем перестал работать. В некоторых источниках сообщают, что произошел массовый сбой. Ранее стало известно о замедлении видеохостинга в стране.