Четверг, 8 августа, 2024

Рязанский священник высказался о замедлении YouTube

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/popdimitriyfetisov

Рязанский священник Дмитрий Фетисов считает, что YouTube ограничение «только на руку нашим врагам». Свое мнение он высказал на своей странице во «ВКонтакте».

По мнению священника, YouTube — это бесплатная энциклопедия для любого творческого человека, желающего развиваться «без спама и порнографии». Фетисов, по его словам, многое узнал о пчеловождении, садоводстве и строительстве-ремонте благодаря видеохостингу.

8 августа многие россияне обнаружили, что YouTube совсем перестал работать. В некоторых источниках сообщают, что произошел массовый сбой. Ранее стало известно о замедлении видеохостинга в стране.

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