Рязанский священник рассказал, надо ли верить вещим снам

Иногда снятся очень жизненные сны, а некоторые из них и вовсе сбываются! Случалось ли с вами такое? Уверены, что хотя бы однажды вы судорожно прокручивали в голове ночные сюжеты и пытались понять, что они значат.

Новое видео рубрики БатюшкаПодскажет редакция 7info решила посвятить природе человеческих сновидений, которые в народе часто называют вещими. О чём они могут свидетельствовать и из-за чего возникают? Вещие сны — это подсказки каких-то неведомых сил или сигналы о том, что душа нуждается в покаянии?

Отвечает на эти вопросы настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов).