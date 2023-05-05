spot_img
Пятница, 5 мая, 2023

Рязанский священник рассказал, надо ли верить вещим снам

Image by stockking on Freepik
Image by stockking on Freepik

Иногда снятся очень жизненные сны, а некоторые из них и вовсе сбываются! Случалось ли с вами такое? Уверены, что хотя бы однажды вы судорожно прокручивали в голове ночные сюжеты и пытались понять, что они значат.

Новое видео рубрики БатюшкаПодскажет редакция 7info решила посвятить природе человеческих сновидений, которые в народе часто называют вещими. О чём они могут свидетельствовать и из-за чего возникают? Вещие сны — это подсказки каких-то неведомых сил или сигналы о том, что душа нуждается в покаянии?

Отвечает на эти вопросы настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов).

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации