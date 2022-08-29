Понедельник, 29 августа, 2022
Татьяна Проводина

Рязанский суд огласил приговор водителю автобуса, который насмерть сбил пожилого пешехода: 5 лет 4 месяца лишения свободы

Фото СУ СКР по Рязанской области

Октябрьский райсуд Рязани вынес обвинительный приговор 60-летнему жителю Рязанской области. Водителя признали виновным в совершении ДТП, повлекшем по неосторожности смерть человека, в состоянии опьянения.

Дорожная авария произошла 4 октября 2021 года около 17:26 на Ряжском шоссе в Рязани. Водитель пассажирского рейсового автобуса Старожилово – Рязань правым внешним зеркалом заднего вида наехал на 87-летнего пешехода. Отмечается, что ДТП произошло в зоне действия пешеходного перехода.

Пенсионер получил травмы, от которых впоследствии скончался. Об этом сообщает прокуратура Октябрьского района Рязани.

Суд назначил водителю наказание в виде 5 лет 4 месяцев колонии-поселения с лишением права управления ТС на 2 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Предыдущая статьяВ Туме ищут живодёра, стреляющего в котов из духового ружья
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7