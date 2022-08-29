Рязанский суд огласил приговор водителю автобуса, который насмерть сбил пожилого пешехода: 5 лет 4 месяца лишения свободы

Октябрьский райсуд Рязани вынес обвинительный приговор 60-летнему жителю Рязанской области. Водителя признали виновным в совершении ДТП, повлекшем по неосторожности смерть человека, в состоянии опьянения.

Дорожная авария произошла 4 октября 2021 года около 17:26 на Ряжском шоссе в Рязани. Водитель пассажирского рейсового автобуса Старожилово – Рязань правым внешним зеркалом заднего вида наехал на 87-летнего пешехода. Отмечается, что ДТП произошло в зоне действия пешеходного перехода.

Пенсионер получил травмы, от которых впоследствии скончался. Об этом сообщает прокуратура Октябрьского района Рязани.

Суд назначил водителю наказание в виде 5 лет 4 месяцев колонии-поселения с лишением права управления ТС на 2 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.