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Четверг, 2 декабря, 2021
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Рязанский «Старый Город» стал лучшим свадебным отелем России

7info7

Рязанский гостиничный комплекс & SPA «Старый Город» стал победителем  «Национальной Гостиничной Премии 2021» в номинации «Лучший свадебный отель». О победе рязанского отеля сообщил сайт Федерального агентства по туризму РФ.

В «Национальной Гостиничной Премии 2021» приняли участие 163 номинанта из более чем 50 городов России.

Организатором самой крупной и престижной премии в индустрии гостеприимства РФ является Российская гостиничная ассоциация при поддержке Федерального агентства по туризму РФ. По решению жюри, рязанский гостиничный комплекс & SPA «Старый Город» был признан лучшим в свадебным отелем России.

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Как пояснили в пресс-службе отеля, «Старый Город» пользуется большой популярностью среди туристов и молодоженов, благодаря уникальной архитектуре и особым «свадебным программам»:

— Наших сограждан привлекает возможность сыграть свадьбу в европейских декорациях: фасад гостиницы копирует часть главной улицы немецкого города-побратима Рязани Мюнстера, а на территории  «Старого Города» расположена живописная ротонда, для проведения выездных регистраций брака.

В «Старом Городе» действует особе предложение «Утро невесты»: ранний заезд, фотосессия, специальный комплимент от отеля. Для гостей свадьбы предоставляется скидка на проживание в отеле, доступен особый номер для новобрачных с романтическим завтраком. 

— Мы гордимся высокой оценкой, полученной от жюри Национальной  Гостиничной Премии, и будем поддерживать  европейский уровень гостеприимства в самом сердце России, радуя рязанцев и гостей нашего города, — заявили а пресс-службе «Старого Города».

«Старый город», расположен в центре города в недалеко от рязанского Кремля. Отель неоднократно принимал крупные международные и отраслевые конференции. По версии Tripadvisor  рязанский «Старый город»  https://hotel-oldtown.ru/ вошел в 10% лучших отелей мира. В марте 2021 года  гостиничный комплекс & SPA «Старый город» стал первым в городе отелем, получившим международный знак безопасности Safe Travels.

  • Рязанский «Старый Город» стал лучшим свадебным отелем России
  • Рязанский «Старый Город» стал лучшим свадебным отелем России
  • Рязанский «Старый Город» стал лучшим свадебным отелем России

Гостиничный Комплекс & SPA «Старый город» находится по адресу: улица Мюнстерская дом №2. 

Телефон: 8(4912)700-005

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