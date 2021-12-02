Рязанский «Старый Город» стал лучшим свадебным отелем России

Рязанский гостиничный комплекс & SPA «Старый Город» стал победителем «Национальной Гостиничной Премии 2021» в номинации «Лучший свадебный отель». О победе рязанского отеля сообщил сайт Федерального агентства по туризму РФ.

В «Национальной Гостиничной Премии 2021» приняли участие 163 номинанта из более чем 50 городов России.

Организатором самой крупной и престижной премии в индустрии гостеприимства РФ является Российская гостиничная ассоциация при поддержке Федерального агентства по туризму РФ. По решению жюри, рязанский гостиничный комплекс & SPA «Старый Город» был признан лучшим в свадебным отелем России.

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Как пояснили в пресс-службе отеля, «Старый Город» пользуется большой популярностью среди туристов и молодоженов, благодаря уникальной архитектуре и особым «свадебным программам»:

— Наших сограждан привлекает возможность сыграть свадьбу в европейских декорациях: фасад гостиницы копирует часть главной улицы немецкого города-побратима Рязани Мюнстера, а на территории «Старого Города» расположена живописная ротонда, для проведения выездных регистраций брака.

В «Старом Городе» действует особе предложение «Утро невесты»: ранний заезд, фотосессия, специальный комплимент от отеля. Для гостей свадьбы предоставляется скидка на проживание в отеле, доступен особый номер для новобрачных с романтическим завтраком.

— Мы гордимся высокой оценкой, полученной от жюри Национальной Гостиничной Премии, и будем поддерживать европейский уровень гостеприимства в самом сердце России, радуя рязанцев и гостей нашего города, — заявили а пресс-службе «Старого Города».

«Старый город», расположен в центре города в недалеко от рязанского Кремля. Отель неоднократно принимал крупные международные и отраслевые конференции. По версии Tripadvisor рязанский «Старый город» https://hotel-oldtown.ru/ вошел в 10% лучших отелей мира. В марте 2021 года гостиничный комплекс & SPA «Старый город» стал первым в городе отелем, получившим международный знак безопасности Safe Travels.







Гостиничный Комплекс & SPA «Старый город» находится по адресу: улица Мюнстерская дом №2.

Телефон: 8(4912)700-005