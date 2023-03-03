Рязанский спецназ выиграл чемпионат ЦФО по практической стрельбе среди спецназа ФСИН

На стрельбище в Реткино под Рязанью завершился чемпионат по практической стрельбе из стрелкового оружия среди спецназа ФСИН по Центральному федеральному округу. За право участвовать в финальном Всероссийском этапе в Санкт-Петербурге соревновались 18 команд.

Участники выполняли 4 упражнения: 3 смешанных парных из пистолета Макарова и автомата Калашникова и одно индивидуальное из автомата Калашникова. Максимальная дистанция — 100 метров. Важно было не только выбить мишень, но и сделать это максимально быстро.

Команда рязанского отдела специального назначения «Росич» по итогам соревнований заняла первое место. В пятерку победителей вошли также представители Смоленской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской областей.

Лидером в индивидуальном зачете стал сотрудник рязанского спецназа УФСИН России по Рязанской области, позывной «Монгол».

В награждении победителей приняли участие начальник УФСИН России по Рязанской области Александр Комков и председатель Общественного совета УФСИН России по Рязанской области, Герой Советского союза Юрий Плугин. Они вручили победителям кубки, медали и грамоты.