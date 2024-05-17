Понедельник, 20 мая, 2024

Рязанский сенатор Любимов помог с приобретением раций для военнослужащих

Автор: 7info

Опубликовано

Сенатор РФ, первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Любимов помог с приобретением раций для военнослужащих, несущих службу в приграничных зонах.

С просьбой о помощи в приобретении средств связи в Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязанской области обратился один из рязанских военнослужащих.

В рамках рабочей поездки по Рязанской области Николай Викторович посетил Штаб и встретился с заявителем. Во время общения были подняты вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением военнослужащих и оказанием помощи членам их семей.

В завершении встречи Николай Викторович передал необходимые средства связи.

— Мы все делаем одно общее дело — помогаем нашим военнослужащим. Для каждого из нас это является одним из приоритетных направлений в работе. И если каждый будет стремиться оказывать помощь, то наше общество станет более консолидированным, готовым справляться с различными вызовами, — отметил сенатор.

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