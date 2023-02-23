Рязанский русский народный хор выступил перед участниками СВО в Балашихе

Рязанский русский народный хор 22 февраля выступил в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ в Балашихе.

Коллектив под руководством Светланы Суховой поздравил с Днём защитника Отечества военнослужащих – участников специальной операции, которые находятся на реабилитации. Об этом сообщается в группе Культура Рязанской области ВКонтакте.

Со сцены прозвучали популярные военные песни, обработки фольклора Рязанской земли и композиции известных авторов, среди которых А. Новиков, А. Аверкин.

Слушатели тепло приняли музыкантов, пели вместе с ними и благодарили исполнителей долгими аплодисментами.

Концерт состоялся в рамках проекта «Сила искусства», реализуемого «Росконцертом» при поддержке Министерства культуры России.