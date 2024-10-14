Понедельник, 14 октября, 2024

Рязанский русский народный хор едет на гастроли в Китай

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/rznfilarmonia

В Пекине 15 октября выступит Рязанский русский народный хор им. Е. Попова. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской филармонии.

Концерт состоится в рамках Фестиваля российской культуры в Китае, приуроченного к открытию Года культуры России – Китая. Рязанские артисты выступят на сцене Российского культурного центра.  

Рязанский русский народный хор исполнит такие песни, как «Калинка», «Степь да степь кругом», «Подмосковные вечера», «Синий платочек», «Катюша». Также артисты представят творчество Сергея Есенина. Прозвучат и народные произведения Рязанской области, будут исполнены хороводная «Боченька», плясовая «Дудик», вокально-хореографическая композиция «Барыня» и др.

В рамках Года запланированы более 230 мероприятий по всем направлениям искусства. События состоятся в 51 городе Китая и 38 городах России.

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