Рязанский район заявил о готовности к приёму беженцев из Украины

Глава администрации Рязанского района Наталья Жунёва провела 20 февраля заседание, на котором обсудили обсудили мероприятия по оказанию необходимой помощи беженцам с территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

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Сформирована оперативная группа по приёму и размещению граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. Подготовлены пункты временного размещения населения (ПВР) на базе «Серебряные пруды» и детского оздоровительного центра круглогодичного действия «Колос».

Организована работа по сбору продуктов питания и промышленных товаров в качестве оказания гуманитарной помощи гражданам, прибывшим с Украины.

Планируется оказание необходимой медицинской помощи, организация досуга и обучения для несовершеннолетних.