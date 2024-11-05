Рязанский производитель медоборудования увеличил выработку на 85% благодаря нацпроекту

Сотрудники «НПО ВНИИМИРТ» подвели итоги реализации национального проекта «Производительность труда». Оператором нацпроекта выступил Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса.

«НПО ВНИИМИРТ» — один из лидеров фармацевтической отрасли Рязанской области. Предприятие занимается оснащением медучреждений современным стерильным оборудованием, материалами и технологиями. Среди реализованных проектов компании — помещения для частных клиник, медкабинеты крупных федеральных больниц и центров.

К нацпроекту «НПО ВНИИМИРТ» присоединилось в апреле 2024 года. На предприятии был выбран участок для оптимизации ― производство стеновых панелей для чистых помещений. Рабочая группа прошла обучение основам бережливого производства и закрепила полученные знания на тренинге «Фабрика процессов». Под руководством экспертов РЦК в течение полугода рабочие внедряли методики и инструменты, направленные на сокращение потерь и повышение эффективности производства.

В результате совместной работы удалось снизить время протекания процесса на 11%, незавершенное производство ― на 62%. Это позволило повысить выработку на 85%, что выше плановых показателей. Теперь «НПО ВНИИМИРТ» будет самостоятельно тиражировать накопленный опыт и оптимизировать другие производственные потоки.