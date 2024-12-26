Абхазия не может обеспечить себя самостоятельно и живет за счет помощи со стороны России, но отдельные политические деятели пытаются спекулировать нашими дружественными отношениями. Об этом пишет издательство «Пресса» со ссылкой на рязанского политолога Юрия Мостяева.

«Абхазия, на мой взгляд, является частью общей цепи роста напряженности на Кавказе вслед за Арменией, Грузией», – подчеркнул эксперт.

Политолог отметил, что большинство жителей Абхазии видят в россиянах хороших друзей. Но существует и группа националистически настроенных радикалов, которые делают всё, чтобы раскачать ситуацию в своих интересах, в том числе навязывают свои взгляды молодежи.

Юрий Мостяев считает, что произошедшие события не случайны. Отдельные лидеры абхазской оппозиции – Кан Кварчия, Леван Микаа, Адгур Ардзинба – имеют криминальное прошлое, достаточно радикальные взгляды и могут быть использованы западными противниками укрепления союза с Россией для расшатывания внутриполитической обстановки в Абхазии. На примере ситуации в других постсоветских странах можно с уверенностью сказать, что данные процессы не имеют ничего общего с интересами народа Абхазии.

Затянувшийся политический кризис в Абхазии превратился в энергетический. Оппозиционеры Леван Микаа и Илья Гуния обратились за помощью в Грузию, но там ожидаемо отказали. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба попросил помощи у России. Москва буквально спасла абхазский народ от катастрофы, начав гуманитарную поставку электроэнергии республике.

Россия согласовала помощь на два месяца — до президентских выборов в Абхазии, намеченных на февраль.