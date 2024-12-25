Рязанский перинатальный центр сообщил график работы в новогодние праздники

Рязанский областной перинатальный центр сообщил график работы в новогодние праздники с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.

30 декабря — в женских консультациях, консультативно-диагностической поликлинике Перинатального центра рабочий день с 8.00 до 14.00.

3 и 6 января — в женских консультациях, консультативно-диагностической поликлинике и медико-генетической консультации Перинатального центра рабочий день с 9.00 до 14.00.

В остальные дни (31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8 января) во всех отделениях амбулаторной службы выходные.

Стационарная помощь оказывается круглосуточно, независимо от праздников и выходных.

Госпитализация на роды, в отделение патологии беременности в период с 30 декабря по 8 января осуществляется через приемный покой родового отделения (вход Nº 12).