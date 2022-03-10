Рязанский оператор оштрафован за «вывоз мусора» из дома, где никто не жил

Арбитражный суд Рязанской области поддержал Рязанское УФАС России в споре с региональным мусорным оператором, сообщил сайт ведомства.

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В июле 2021 года ООО «Эко-Пронск» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.31 КоАП РФ, региональному оператору назначен штраф 125000 рублей.

ООО «Эко-Пронск» предъявлял собственникам дома № 20 на улице Мервинской города Рязани счета по оплате за вывоз твердых коммунальных отходов в период с января по май 2020 года.

Между тем дом введен в эксплуатацию в октябре 2019 года; первые несколько месяцев в квартирах никто не жил, собственники делали ремонт, строительный мусор вывозил подрядчик, территория дома не была оборудована контейнерной площадкой.

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Установлено, что ООО «Эко-Пронск» не оказывало жителям дома услуги по вывозу ТКО вплоть до июня 2020 года, однако с января по май 2020 года оператор направлял собственникам квартир счета за якобы оказанную услугу на общую сумму 125 000 рублей.

Жильцы дома обратились в антимонопольный орган. По результатам рассмотрения дела ведомство признало нарушение со стороны ООО «Эко-Пронск», выдало предписание об устранении его последствий.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении ООО «Эко-Пронск» признано виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 14.31 КоАП РФ, Обществу назначен штраф в размере 125000 рублей.

Не согласившись с постановлением, ООО «Эко-Пронск» обратилось в Арбитражный суд Рязанской области, который решением от 04.03.2022 в удовлетворении требований региональному оператору отказал.