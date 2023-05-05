Рязанский музыкальный театр стал лауреатом премии «На благо мира»

3 мая в Ресурсном центре НКО Юго-Восточного округа Москвы состоялась церемония вручения призов II конкурса премии «На благо мира».

Награды победителям вручили члены Экспертного совета Премии театральный режиссер и педагог, руководитель «Центра Михаила Чехова» Владимир Байчер, певица и педагог Виктория Белова, кинорежиссер, сценарист и продюсер Олег Штром, кинорежиссер и продюсер проекта «Неизвестные герои Севера» Борис Дворкин, музыкальный журналист, продюсер, руководитель радио «Кальян ФМ» и портала «Музкуб» Владимир Кальян, многократный лауреат премии композитор Роман Львович, автор и основатель премии Александр Усанин, солист театра «Непоседы» Роберт Штаф и генеральный продюсер премии «На благо мира» Ольга Дунаева

В концертной части вечера приняли участие артисты Детского музыкального театра-студии «Непоседы», автор и исполнитель Владимир Томшин (агентство «Кушнир Продакшн»), автор и исполнитель Lizabeth, певица Арзу Зейналова, артист мюзиклов Евгений Медведев.

Третье место в номинации «Театр» занял мюзикл В.Кондрусевича «Интрига» Рязанского музыкального театра (режиссёр Урсула Макарова).

В профессиональном конкурсе 2022 года приняли участие более 120 работ из 58 регионов России и ближнего зарубежья.

Премия «На благо мира» вручается с 2011-го года за достижения в области доброго искусства (позитивного контента) среди любителей и профессионалов. Доброе искусство определено премией как «творческие произведения, сверхзадача которых направлена на улучшение отношений между людьми и повышение уровня доверия человека миру».

Премия за доброту в искусстве «На благо мира» — это благотворительный проект, направленный на улучшение культурной и духовной атмосферы в обществе, учреждена по замыслу певицы Валентины Толкуновой. Миссией конкурса является гармонизация русскоязычного культурного и информационного пространства через развитие и распространение доброго искусства.

Премия присуждается по итогам пользовательского интернет-голосования и заключительного голосования Экспертного совета, в состав которого входят авторитетные деятели искусства и культуры.