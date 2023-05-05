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Пятница, 5 мая, 2023

Рязанский музыкальный театр стал лауреатом премии «На благо мира»

3 мая в Ресурсном центре НКО Юго-Восточного округа Москвы состоялась церемония вручения призов II конкурса премии «На благо мира».

Награды победителям вручили члены Экспертного совета Премии театральный режиссер и педагог, руководитель «Центра Михаила Чехова» Владимир Байчер, певица и педагог Виктория Белова, кинорежиссер, сценарист и продюсер Олег Штром, кинорежиссер и продюсер проекта «Неизвестные герои Севера» Борис Дворкин, музыкальный журналист, продюсер, руководитель радио «Кальян ФМ» и портала «Музкуб» Владимир Кальян, многократный лауреат премии композитор Роман Львович, автор и основатель премии Александр Усанин, солист театра «Непоседы» Роберт Штаф и генеральный продюсер премии «На благо мира» Ольга Дунаева

В концертной части вечера приняли участие артисты Детского музыкального театра-студии «Непоседы», автор и исполнитель Владимир Томшин (агентство «Кушнир Продакшн»), автор и исполнитель Lizabeth, певица Арзу Зейналова, артист мюзиклов Евгений Медведев.

Третье место в номинации «Театр» занял мюзикл В.Кондрусевича «Интрига» Рязанского музыкального театра (режиссёр Урсула Макарова).

В профессиональном конкурсе 2022 года приняли участие более 120 работ из 58 регионов России и ближнего зарубежья.

Рязанский музыкальный театр стал лауреатом премии «На благо мира»
Рязанский музыкальный театр стал лауреатом премии «На благо мира»
Рязанский музыкальный театр стал лауреатом премии «На благо мира»

Премия «На благо мира» вручается с 2011-го года за достижения в области доброго искусства (позитивного контента) среди любителей и профессионалов. Доброе искусство определено премией как «творческие произведения, сверхзадача которых направлена на улучшение отношений между людьми и повышение уровня доверия человека миру».

Премия за доброту в искусстве «На благо мира» — это благотворительный проект, направленный на улучшение культурной и духовной атмосферы в обществе, учреждена по замыслу певицы Валентины Толкуновой. Миссией конкурса является гармонизация русскоязычного культурного и информационного пространства через развитие и распространение доброго искусства.

Премия присуждается по итогам пользовательского интернет-голосования и заключительного голосования Экспертного совета, в состав которого входят авторитетные деятели искусства и культуры.

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