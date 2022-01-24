Рязанский музыкальный театр приготовил подарок для всех студентов

25 января отмечается День российского студенчества. В этот день принято поздравлять всех учащихся вузов и ссузов, устраивать праздничные мероприятия, спортивные соревнования, акции и флэшмобы.

Рязанский музыкальный театр решил сделать подарок для молодёжи и на один день открыть доступ к записи мюзикла М. Дунаевского «Алые паруса».

Режиссёры, сценаристы, композиторы вновь и вновь обращаются к сюжету знаменитой повести-феерии Александра Грина, написанной почти столетие назад, но по-прежнему трогающей сердца. Переосмысленная либреттистами Михаилом Бартеневым и Андреем Усачёвым и положенная на музыку Максимом Дунаевским, она превратилась в яркий современный мюзикл о мечтах, в которые нужно верить несмотря ни на что, и надеждах, которые обязательно сбудутся.

Реклама

Только 25 января вы сможете увидеть эту романтическую историю в любом удобном для вас месте и в любой компании! Собирайтесь целыми группами, парами или устройте девичник под просмотр «Алых парусов»!

Начало трансляции 25 января в 0.00.

Трансляция будет доступна на сайте Рязанского музыкального театра и в группах в социальных сетях.