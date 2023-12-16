Суббота, 16 декабря, 2023
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Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля

7info
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Ежегодно в канун Нового года перед родителями встает вопрос — куда отвести своих детей на встречу с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Ведь очень важно не ошибиться и выбрать спектакль, который будет интересен ребенку и оставит после его просмотра яркие и незабываемые впечатления.

В этом году Рязанский музыкальный театр решил подарить своим юным зрителям целых два спектакля — для малышей и детишек постарше.

Если вашему ребенку нет пяти лет или вы впервые решили посетить новогоднее представление, то вас ждет мульт-концерт в фойе театра «Дракоша и его друзья». Вместе с главными героями — Дракошей, Снеговиком, Снежинкой и Машей — зрители отправятся в гости к Деду Морозу и Снегурочке. Юных путешественников ждут веселые игры, шумные хороводы вокруг ёлки, интересные конкурсы и самые праздничные песни из любимых мультфильмов.

Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля

После спектакля у всех гостей будет возможность сфотографироваться со сказочными героями!

А вот зрителей постарше сразу два Деда Мороза — Красный Нос и Синий Нос — приглашают на музыкальный спектакль «Волшебная елка».

Режиссёр-постановщик Иван Китанин отметил, что «Волшебная елка» — это история о борьбе добра со злом с современными веяниями и русским народным колоритом.

— Новогодняя постановка должна быть актуальна и понятна детям. Юный зритель — самый требовательный. Если ему станет неинтересно хотя бы 20 секунд, он отвлечется, и вернуть его внимание будет практически невозможно. Поэтому мы используем и световое, и лазерное шоу, и все доступные нам выразительные средства, — рассказал режиссер.

По сюжету два брата Мороза никак не могут решить — в каком же царстве нужно праздновать Новый год. А заложницей в этом споре станет Елка, которую похитят Синий Нос и Вреднючка.

Но переживать не стоит! На помощь зеленой красавице придут Огонечек, Заяц, хоровод Снежинок и главный супер-герой — Иван, который хоть по сложившейся традиции и дурак, но не лишен смекалки и обаяния. Вместе они смогут преодолеть все козни Лешего, Кащея и Бабы Яги, помирить братьев Морозов и освободить Елку.

— Спектакль создавался с радостью и на радость! — поделилась впечатлениями от работы хореограф-постановщик и исполнительница роли Огонечка Дарья Захарова. — Наша главная задача здесь — повеселить детей, подарить им праздник и помочь взглянуть на героев любимых сказок — Ивана-Дурака, Бабу-Ягу, Кощея, Лешего — с новой стороны.

Во время спектакля юных зрителей и их родителей ждёт эпичная битва братьев Морозов на волшебных посохах, большое количество любимых песен в исполнении главных героев и море искрометных шуток.

Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля
Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля

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