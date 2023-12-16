Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля

Ежегодно в канун Нового года перед родителями встает вопрос — куда отвести своих детей на встречу с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Ведь очень важно не ошибиться и выбрать спектакль, который будет интересен ребенку и оставит после его просмотра яркие и незабываемые впечатления.
В этом году Рязанский музыкальный театр решил подарить своим юным зрителям целых два спектакля — для малышей и детишек постарше.
Если вашему ребенку нет пяти лет или вы впервые решили посетить новогоднее представление, то вас ждет мульт-концерт в фойе театра «Дракоша и его друзья». Вместе с главными героями — Дракошей, Снеговиком, Снежинкой и Машей — зрители отправятся в гости к Деду Морозу и Снегурочке. Юных путешественников ждут веселые игры, шумные хороводы вокруг ёлки, интересные конкурсы и самые праздничные песни из любимых мультфильмов.
После спектакля у всех гостей будет возможность сфотографироваться со сказочными героями!
А вот зрителей постарше сразу два Деда Мороза — Красный Нос и Синий Нос — приглашают на музыкальный спектакль «Волшебная елка».
Режиссёр-постановщик Иван Китанин отметил, что «Волшебная елка» — это история о борьбе добра со злом с современными веяниями и русским народным колоритом.
По сюжету два брата Мороза никак не могут решить — в каком же царстве нужно праздновать Новый год. А заложницей в этом споре станет Елка, которую похитят Синий Нос и Вреднючка.
Но переживать не стоит! На помощь зеленой красавице придут Огонечек, Заяц, хоровод Снежинок и главный супер-герой — Иван, который хоть по сложившейся традиции и дурак, но не лишен смекалки и обаяния. Вместе они смогут преодолеть все козни Лешего, Кащея и Бабы Яги, помирить братьев Морозов и освободить Елку.
Во время спектакля юных зрителей и их родителей ждёт эпичная битва братьев Морозов на волшебных посохах, большое количество любимых песен в исполнении главных героев и море искрометных шуток.