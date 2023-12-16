Рязанский музыкальный театр приготовил для юных гостей два новогодних спектакля

Ежегодно в канун Нового года перед родителями встает вопрос — куда отвести своих детей на встречу с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Ведь очень важно не ошибиться и выбрать спектакль, который будет интересен ребенку и оставит после его просмотра яркие и незабываемые впечатления.

В этом году Рязанский музыкальный театр решил подарить своим юным зрителям целых два спектакля — для малышей и детишек постарше.

Если вашему ребенку нет пяти лет или вы впервые решили посетить новогоднее представление, то вас ждет мульт-концерт в фойе театра «Дракоша и его друзья». Вместе с главными героями — Дракошей, Снеговиком, Снежинкой и Машей — зрители отправятся в гости к Деду Морозу и Снегурочке. Юных путешественников ждут веселые игры, шумные хороводы вокруг ёлки, интересные конкурсы и самые праздничные песни из любимых мультфильмов.

После спектакля у всех гостей будет возможность сфотографироваться со сказочными героями!

А вот зрителей постарше сразу два Деда Мороза — Красный Нос и Синий Нос — приглашают на музыкальный спектакль «Волшебная елка».

Режиссёр-постановщик Иван Китанин отметил, что «Волшебная елка» — это история о борьбе добра со злом с современными веяниями и русским народным колоритом.

— Новогодняя постановка должна быть актуальна и понятна детям. Юный зритель — самый требовательный. Если ему станет неинтересно хотя бы 20 секунд, он отвлечется, и вернуть его внимание будет практически невозможно. Поэтому мы используем и световое, и лазерное шоу, и все доступные нам выразительные средства, — рассказал режиссер.

По сюжету два брата Мороза никак не могут решить — в каком же царстве нужно праздновать Новый год. А заложницей в этом споре станет Елка, которую похитят Синий Нос и Вреднючка.

Но переживать не стоит! На помощь зеленой красавице придут Огонечек, Заяц, хоровод Снежинок и главный супер-герой — Иван, который хоть по сложившейся традиции и дурак, но не лишен смекалки и обаяния. Вместе они смогут преодолеть все козни Лешего, Кащея и Бабы Яги, помирить братьев Морозов и освободить Елку.

— Спектакль создавался с радостью и на радость! — поделилась впечатлениями от работы хореограф-постановщик и исполнительница роли Огонечка Дарья Захарова. — Наша главная задача здесь — повеселить детей, подарить им праздник и помочь взглянуть на героев любимых сказок — Ивана-Дурака, Бабу-Ягу, Кощея, Лешего — с новой стороны.

Во время спектакля юных зрителей и их родителей ждёт эпичная битва братьев Морозов на волшебных посохах, большое количество любимых песен в исполнении главных героев и море искрометных шуток.