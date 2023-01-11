Рязанский музей путешественников приглашает на выставку «Новогодняя открытка – 2023»

16 января в Рязанском музее путешественников представят совместный выставочный проект РМП и Творческого объединения фотохудожников «Берега» – «Новогодняя открытка – 2023».

Выставка станет одним из ожидаемых музейных событий января. В экспозиции собраны лучшие работы участников 4-го Всероссийского фотоконкурса новогодней поздравительной фотооткрытки «Берега-PF2023». Для итоговой выставки жюри отобрало 160 лучших произведений из примерно 2 тысяч фотооткрыток.

В международном сообществе фотографов жанр существует уже больше века. В России новогодние фотооткрытки сегодня называют «пээфками». Многие наши фотографы и коллекционеры расшифровывают русскую аббревиатуру «ПФ» как «Поздравительная Фотооткрытка», «Подарок Фортуны», «Полёт Фантазии», «Позитивная Философия» и даже «Прикольная фотография».

Директор ТОФ «Берега», член Союза фотохудожников России Николай Середа проведёт первую экскурсию по выставке.

Посещение церемонии открытия бесплатное, начало в 12:00.

Выставка «Новогодняя открытка» будет открыта до 15 февраля в доме 35 по улице Ленина в Рязани.

Возрастное ограничение 6+