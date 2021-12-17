Рязанский МКЦ объявил набор медиаволонтёров

В сентябре 2021 года Координационным комитетом Президентского фонда культурных инициатив были объявлены итоги первого конкурса на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. В рамках этого конкурса Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальный культурный центр города Рязани» оказалось в числе победителей. Полученные денежные средства будут направлены на создание Волонтёрского центра безвозмездной медиапомощи на базе учреждения.

Проект представляет собой цикл мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию нематериального культурного наследия, воплощенных в творчестве солистов и коллективов Рязани и Рязанской области. Традиционные ценности должны доходить до зрителей и слушателей в исторически достоверном виде, чему и будет способствовать деятельность Центра.

В рамках проекта мы создадим медиатеку, доступ к которой обеспечим широкой аудитории интернет сообщества, для победителей детских и молодёжных конкурсов и фестивалей, проходящих в МБУК «МКЦ г. Рязани», воспитанникам детских вокальных студий, солистам и коллективам учреждений культуры г. Рязани будут подготовлены медиапортфолио. Участниками и основными действующими лицами проекта станут волонтеры культуры — студенты, школьники старшего звена и просто заинтересовавшиеся проектом молодые люди в возрасте 14 -35 лет.

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Проект рассчитан на период с октября 2021 г. по декабрь 2022 г. В дальнейшем в медиацентре будут готовить не только волонтеров, но и специалистов, нуждающихся в базовых знаниях по подготовке медиаконтента.

10 октября 2021 г. на базе МБУК «МКЦ г. Рязани» стартовал 1 этап реализации проекта «Волонтёрский центр безвозмездной медиапомощи». В настоящее время проведён конкурс логотипов проекта, разработан подробный план подготовки всех этапов реализации, дорабатываются методические пособия по работе со звуком и видео, наставники проекта начали интенсивы по повышению квалификации, и ИДЁТ ДОБОР волонтеров в проект.

Вы ещё можете успеть к нам в команду!

В начале 2022 г. начнется закупка современного мультимедийного оборудования и программного обеспечения, на котором волонтеры культуры, после прохождения соответствующего обучения и подготовки, начнут запись фонограмм, съемку и монтаж клипов-роликов.

Вчера, 15 декабря, прошло ознакомительное занятие, на котором можно было познакомиться с руководителем проекта, кураторами и наставниками проекта, получить представление о программе курсов и оборудовании, с которым предстоит работать.

Вся подробная информация о реализации проекта размещается и будет размещаться — в социальной сети «Вконтакте» — https://vk.com/vol_mkc62.