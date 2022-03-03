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Четверг, 3 марта, 2022

Рязанский Минздрав рассказал, можно ли на раннем сроке определить пол будущего ребёнка

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Рязанский Минздрав рассказал, можно ли на раннем сроке определить пол будущего ребёнка

7info

Пресс-служба Минздрава Рязанской области рассказала, как на раннем сроке определить пол будущего ребенка.

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Чаще всего первое ультразвуковое исследование будущим мамам делают во время первого скрининга. Это происходит на раннем сроке беременности – 11-13 недель – в период, когда особенно важно диагностировать возможные патологии.

Но во время УЗИ женщины почти всегда  хотят узнать, кого они ждут – мальчика или девочку.  И хотя специалисты говорят, что это не самое главное, относятся к этим просьбам с пониманием.

— Активное развитие половой системы плода начинается в 8-12 недель, до этого срока внешних достоверных отличий между мальчиками и девочками увидеть почти невозможно. Тем не менее, современная техника позволяет детально рассмотреть все особенности будущего малыша. На УЗИ можно увидеть половой бугорок, который бывает и у мальчиков, и у девочек, но по углу его наклона с большой вероятностью можно определить пол ребенка. Если во время исследования, ребенок повернется нужной стороной, специалист сможет определить, кого ждет будущая мама. Тем не менее. на этом сроке вероятность ошибки все еще остается высокой, для более точного определения лучше подождать следующего скрининга, — рассказала заведующая отделением функциональной диагностики Перинатального центра Ольга Ананьина.

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