Рязанский Минздрав рассказал, можно ли на раннем сроке определить пол будущего ребёнка

Пресс-служба Минздрава Рязанской области рассказала, как на раннем сроке определить пол будущего ребенка.

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Чаще всего первое ультразвуковое исследование будущим мамам делают во время первого скрининга. Это происходит на раннем сроке беременности – 11-13 недель – в период, когда особенно важно диагностировать возможные патологии.

Но во время УЗИ женщины почти всегда хотят узнать, кого они ждут – мальчика или девочку. И хотя специалисты говорят, что это не самое главное, относятся к этим просьбам с пониманием.