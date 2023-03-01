Рязанский Лесопарк благоустроят за 68 млн рублей

В Рязани объявили тендер на благоустройства Лесопарка. Речь идёт о территории от первого разворотного круга до Орехового озера. Сведения опубликованы на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 67,8 млн рублей.

Подрядчику предстоит установить урны, скамейки, обустроить велопарковки и велодорожки, парковые навесы, благоустроить пляж, оборудовать освещение и построить деревянный настил.

Работы должны завершиться до 1 сентября текущего года.

Исполнитель определится 14 марта.